Pimein ja turvattomin aika maanteillä on nyt - Pirkanmaan alueella vilkkuu hirviä karkottavat riistareflektorit

Hirvieläinkantojen kasvu, erityisesti valkohäntäpeurojen ja metsäkauriiden osalta, on lisännyt onnettomuusriskiä. Suomen valkohäntäpeurakanta on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa, ja metsäkauris on yleistynyt Pirkanmaalla viime vuosina voimakkaasti.

Metsästyslupien määrää onkin kasvatettu kannan rajoittamiseksi. Liikenteessä on tärkeää noudattaa varovaisuutta erityisesti hirvieläimistä varoittavien liikennemerkkien alueilla ja hämärän aikaan, jolloin eläimet ovat aktiivisimmillaan.

Suomalainen teknologiayhtiö InnoTrafik Oy on kehittänyt älykkään riistavaroitusjärjestelmän, mitä testataan parhaillaan useassa kohteessa ympäri Suomea. Yksi osa tätä järjestelmää on Riistareflektorit.

Riistareflektori on liikenneturvallisuutta parantava laite, joka varoittaa hirvieläimiä lähestyvästä ajoneuvosta. Se toimii heijastamalla auton ajovalojen valoa tien vieressä oleville alueille, joissa hirvieläimet liikkuvat. Riistareflektorit asennetaan tien varrelle pystytettyihin paaluihin.

”Kun ajoneuvon valot osuvat riistareflektoreihin, ne luovat heijastuksia ja vilkkuvaa valoa tien reunalle, mikä säikäyttää hirvieläimen ja estää eläimiä tulemasta tielle auton ohittaessa reflektoriaidan. Ne ovat yksi keino parantaa turvallisuutta erityisesti alueilla, joilla on paljon hirvieläimiä ja vilkasta liikennettä.” selvittää InnoTrafik Oy:n tuoteasiantuntija Jouni Hänninen.

LähiTapiola-ryhmän alueyhtiöt panostavat voimakkaasti paikalliseen ennaltaehkäisevään toimintaan ja liikenneturvallisuuden edistämiseen. Osana vastuullisuussuunnitelmiansa LähiTapiola Pirkanmaa on tänä syksynä lahjoittanut 150 ja LähiTapiola Loimi-Häme 60 riistareflektoria Pirkanmaan maanteille. Kohteet on valittu yhteistyössä Suomen riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistysten ja ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa ja ne on sijoitettu valtatielle 12 Sastamalaan ja valtatielle 9 Urjalaan. Ennaltaehkäisevä työ on taloudellisesti järkevää, sillä se vähentää onnettomuuksista aiheutuvia kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä.

”LähiTapiola haluaa olla paikallisesti ja vaikuttavalla tavalla vastuullinen toimija. Panostamalla vahinkojen ennaltaehkäisyyn edistämme lähiyhteisöjemme ja koko yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia” toteavat LähiTapiola Pirkanmaan vastuullisuuspäällikkö Taina Hiltunen ja LähiTapiola Loimi-Hämeen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Ulla Tikka.

Onnettomuudet aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle



Suomessa tapahtuu vuosittain 1-3 kuolemaan johtanutta hirvieläinonnettomuutta. Yksittäisen riistaeläinkolarin kokonaiskustannukset vaihtelevat huomattavasti riippuen onnettomuuden vakavuudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Vakavissa onnettomuuksissa hoitokulut, kuntoutus ja mahdolliset pysyvät vammat voivat aiheuttaa huomattavia kustannuksia terveydenhuollolle ja sosiaaliturvajärjestelmälle. Kokonaisuudessaan riistaeläinkolarit aiheuttavat Suomessa vuosittain miljoonien eurojen kustannukset yhteiskunnalle.

”Valtaosin onnettomuuksien hoito tehdään riistanhoitoyhdistysten vapaaehtoisten voimin virka-apuna poliisille, mutta kuolleen tai loukkaantuneen riistaeläimen jäljitys maastosta, nouto ja käsittely tuovat aina kustannuksia toimijoille.” täsmentää Suomen riistakeskuksen hirvitalousaluesuunnittelija Joni Saunaluoma.

LähiTapiola Pirkanmaa, Suomen riistakeskus, paikalliset riistanhoitoyhdistykset, Pirkanmaan ELY-keskus ja InnoTrafik Oy ovat ryhtyneet tekemään tiivistä yhteistyötä riistaeläinonnettomuuksien vähentämiseksi.

”Jokaisen organisaation oma erikoisosaaminen ja tietotaito yhdistettynä tuovat innovatiivisia ratkaisuja oikeaan aikaan oikein valittuihin kohteisiin turvaamaan autoilijoiden ja eläinten liikkumista maanteillä.” summaa Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuusasiantuntija Leena-Maria Mäntylä.

