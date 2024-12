Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Yli 80 prosenttia suosittelisi hyvinvointialuetta työnantajaksi ystävälleen

Koko Päijät-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstölle toteutettuun Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyyn vastanneista ammattilaisista peräti 80 prosenttia suosittelisi hyvinvointialuetta työnantajaksi ystävälleen. Prosentti on niin korkea, ettei Työterveyslaitoksen tilastoasiantuntijakaan ollut sitä uskoa.

Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettu Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely päättyi 17. marraskuuta. Kysely on merkittävä työkalu hyvinvointialueemme henkilöstön työolojen kehittämisessä. Kyselyyn vastasi 4574 ammattilaista ja vastausprosentti oli 60,3.

Tietoa kerättiin itse työstä, työyhteisön toimivuudesta, johtamisesta sekä työterveydestä ja työturvallisuudesta. Kysely suoritettiin viidellä hyvinvointialueella samanaikaisesti.

Työhyvinvointikyselyn tuloksia käytiin tänään läpi aluehallituksessa. Puheenjohtaja Sari Niinistö kiitti sitä, että tehdyt toimenpiteet ovat vieneet henkilöstön kokemusta työstään oikeaan suuntaan.

– Kunnianhimoisen henkilöstöohjelman laatiminen ja käytäntöön vieminen on tietoinen strateginen valinta, jolla hyvinvointialue pyrkii alansa parhaaksi työpaikaksi. Vaikka kehitettävää vielä riittääkin, on jo nyt nähtävissä, että henkilöstön hyvinvoinnin asettaminen tärkeysjärjestyksen kärkeen on ollut oikea valinta.

– Olemme olleet jo pidempään mukana myös esimerkiksi Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa. Tulokseen voi vaikuttaa myös se, että toisin kuin monella muulla hyvinvointialueella, meillä ei ole yt-neuvotteluita suunnitteilla, kertoo hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Erja Saari.

Eri toimialojen vastausaktiivisuudessa oli jonkin verran eroa. Esimerkiksi pelastustoimen toimialan vastausprosentti oli 56, kun tukipalveluiden henkilöstöstä peräti 79 prosenttia vastasi kyselyyn. Kyselyn tulokset käydään läpi esihenkilöiden johdolla yksikkökohtaisesti ja toimintaa kehitetään tulosten pohjalta jokaisella organisaatiotasolla.