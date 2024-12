Nuorten Ankkuritoiminta jatkuu Länsi-Uudellamaalla

Nuorten Ankkuritoimintaa tehdään aktiivisesti moniviranomaisyhteistyönä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella eri tavoin. Ankkuritoiminta hyvinvointialueella jatkuu normaalisti, ainoastaan Lohja-Vihti-Karkkilan erillinen Ankkuritiimi, jossa on kaksi työntekijää, yhdistetään osaksi isompaa kokonaisuutta. Ankkurityöntekijät toimivat jatkossa hyvinvointialueella osana isompaa tiimiä. Ankkurimallilla toimimisesta on saatu hyviä tuloksia koko hyvinvointialueella.

Ankkuritoiminta tähtää varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Ankkuritoiminta integroidaan vahvemmin hyvinvointialueen monitoimijaiseen tekemiseen.

- ­­­Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on sitoutunut Ankkuritoimintaan ja kehitämme sitä eteenpäin yhdessä ja yhteistyössä kuntien sekä poliisin kanssa. Myös Ankkurin ohjausryhmä Länsi-Uudellamaalla jatkaa toimintaansa normaalisti, kertoo Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelualuejohtaja Mari Ahlström .

Toiminnan tavoitteena on katkaista nuorten mahdolliseen rikoskierteeseen joutuminen varhaisella tuella ja puuttumisella heti nuoren ensimmäisestä havaitusta lain vastaisen toiminnan ilmoituksesta alkaen. Samalla autetaan ja tuetaan nuoria ja heidän perheitään. Erilaisiin nuorten arjessa esiintyviin huolestuttaviin ilmiöihin pystytään myös puuttumaan yhteistyöllä.

- Seurantamme mukaan Ankkuritoiminta on ollut vaikuttavaa, vaikka sitä on alueella toteutettu eri tavoin. Myös hyvinvointialueen eri kunnista on tullut hyvin erilaisia määriä huoli-ilmoituksia nuorten mahdollisesta lain vastaisesta toiminnasta, Ahlström kertoo.