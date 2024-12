Aluehallitus hyväksyi ikääntyneiden ja vammaispalvelujen yhteisöllisen asumisen strategiset periaatteet

Nuorten Ankkuritoiminta jatkuu Länsi-Uudellamaalla 16.12.2024 15:17:04 EET | Tiedote

Nuorten Ankkuritoimintaa tehdään aktiivisesti moniviranomaisyhteistyönä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella eri tavoin. Ankkuritoiminta hyvinvointialueella jatkuu normaalisti, ainoastaan Lohja-Vihti-Karkkilan erillinen Ankkuritiimi, jossa on kaksi työntekijää, yhdistetään osaksi isompaa kokonaisuutta. Ankkurityöntekijät toimivat jatkossa hyvinvointialueella osana isompaa tiimiä. Ankkurimallilla toimimisesta on saatu hyviä tuloksia koko hyvinvointialueella. Ankkuritoiminta tähtää varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Ankkuritoiminta integroidaan vahvemmin hyvinvointialueen monitoimijaiseen tekemiseen. - ­­­Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on sitoutunut Ankkuritoimintaan ja kehitämme sitä eteenpäin yhdessä ja yhteistyössä kuntien sekä poliisin kanssa. Myös Ankkurin ohjausryhmä Länsi-Uudellamaalla jatkaa toimintaansa normaalisti, kertoo Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelualuejohtaja Mari Ahlström. Toiminnan tavoitteena on ka