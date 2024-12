Downing Renewable Developments investoi uusiutuvaan energiaan Suomessa

Downing Renewable Developments on aloittanut toimintansa tänä vuonna Suomessa, ja kehittää parhaillaan useita teollisen mittakaavan uusiutuvan energian hankkeita Suomeen. Yhtiön ensimmäinen tuotannossa oleva hanke on Konttisuon 30 MW:n tuulipuisto Soinissa. Hankekehityksessä olevista hankkeista pisimmällä on teollisen mittaluokan aurinkopuistohanke Länsi-Uudellamaalla. Vaikka hanke on vielä valmisteluvaiheessa, lupaprosessien odotetaan etenevän jo vuodenvaihteessa. Parhaillaan yhtiö on käynnistämässä keskusteluita aurinkopuiston naapuruston kanssa hankkeen yhteensovittamisesta olemassa olevaan ympäristöön.

”Investoimme projekteihimme vain omalla pääomalla, mikä mahdollistaa sitoutumisen hankkeisiin sekä niiden joustavan ja ripeän etenemisen ilman ulkopuolisten rahoittajien asettamia rajoituksia. Tämä tekee Downingista sitoutuneen, vakaan ja luotettavan kumppanin, jonka kanssa yhteistyö kestää vuosikymmeniä", sanoo Downing Renewable Developments Suomen maajohtaja Arto Hirvonen.

Paikallisuus osana toimintaperiaatteita

Downing Renewable Developments on kansainvälinen toimija, mutta paikallisymmärrys ja alueellinen läsnäolo mahdollistavat saumattoman yhteistyön sidosryhmien kanssa koko hankkeiden elinkaaren ajan. Jokainen hanke ja sen toimintaympäristö on yksilöllinen, jonka vuoksi paikalliset olosuhteet tutkitaan ja huomioidaan suunnittelussa huolellisesti. Downing pyrkii vaalimaan arvokkaita luontokohteita ja turvaamaan luonnon monimuotoisuutta hankkeissaan kattavasti.

”Olemme maanläheinen ja ratkaisukeskeinen toimija, joka pitää kädet savessa. Tavoitteenamme on olla alan maanomistajakeskeisin toimija, joka huomioi paikallisten sidosryhmien tarpeet. Tämä maanläheinen lähestymistapa varmistaa, että hankkeet tuovat lisäarvoa kaikille luonnon monimuotoisuutta unohtamatta”, sanoo Hirvonen.

Vahvat kansainväliset taustat ja osaaminen

Downing Renewable Developments Suomi hyödyntää kansainvälisen verkoston osaamista. Merkittävä määrä tuotantolaitoksia ja yli 30 asiantuntijan kansainvälinen tiimi takaavat, että yrityksellä on runsaasti osaamista ja pitkä kokemus uusiutuvan energian hankkeista. Tämä mahdollistaa omalta osaltaan hankkeiden korkean laadun ja nopean läpimenon aloitusvaiheesta tuotantoon saakka. Tästä hyötyvät maanomistajat, paikallisyhteisöt, Suomen talous ja ennen kaikkea ilmasto.

“Kotimainen investointipääoma ei tule riittämään kansallisten ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi. Elämme parhaillaan sähköistymisen vuosikymmentä ja uusimpien ennusteiden mukaan sähkönkulutus tulee lähes tuplaantumaan vuosikymmenen loppuun mennessä. Uusiutuvan energian investoinnit lisäävät Suomen kilpailukykyä ja houkuttelevat myös muiden energiaintensiivisten investointien tulemista Suomeen. Tällaisia investointeja siis tarvitaan”, Hirvonen jatkaa.