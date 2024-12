Voimatel laski hiilijalanjäljen ja sitoutui asettamaan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaiset ilmastotavoitteet

Vuoden 2023 laskennan mukaan Voimatelin kokonaispäästöt olivat 14 924 tonnia CO2-ekvivalenttia. Näistä oman toiminnan (Scope 1 ja 2) päästöt muodostivat 17 prosenttia ja arvoketjun (Scope 3) päästöt 83 prosenttia kokonaispäästöistä. Scope 3 -kategoriassa merkittävin päästölähde olivat ostetut tuotteet ja palvelut, jotka muodostivat 88 prosenttia Scope 3 -päästöistä.

Hiilijalanjäljen laskenta on ensimmäinen askel Voimatelin tavoitteessa pienentää päästöjään. Voimatel on sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet Science Based Targets initiativen mukaisesti. SBTi:n pyrkimyksenä on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen vuoteen 2050 mennessä.

Vastuullisuus uuden strategian keskiössä



Voimatelin lähitulevaisuuden tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

"Vastuullisuus on nostettu Voimatelin strategian keskiöön ohjaamaan toimintaamme ja kehityspanostuksiamme. Kehitystyössä huomioimme vaikutukset esimerkiksi CO2-päästöihin, mutta samalla meidän täytyy kriittisen digitaalisen infran toimijana pitää yllä huoltovarmuutta," Voimatelin toimitusjohtaja Mikko Heinonen huomauttaa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Voimatel on laatinut ilmastosiirtymäsuunnitelman, joka perustuu EU:n yritysten kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja SBTi:n vaatimuksiin.

Ensimmäisiin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa tiedonkeruun tehostaminen alihankintaketjulta, jotta päästövähennystavoitteet voidaan määritellä yhä tarkemmin. Lisäksi energia- ja lämpösopimuksissa korostetaan fossiilittomia vaihtoehtoja.

"Olemme vastuullisuusmatkamme alussa. Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan koko henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden sitoutumista. Haastamme arvoketjua tuomaan vastuullista liiketoimintaa yhä näkyvämmäksi," Voimatelin ESG Manager Asta Valkiainen painottaa.

Voimatel on suomalaisessa omistuksessa oleva kriittisen digitaalisen infran palveluntuottaja. Suomessa ja Virossa toimiva yritys työllistää yli 750 ammattilaista. Vuonna 2001 perustetun Voimatelin omistaa Osuuskunta KPY. Voimatel jatkaa ilmastotyötään aktiivisesti yhteistyössä arvoketjunsa kanssa ja kehittää toimintaansa kohti kestävää tulevaisuutta.

Lisää tietoa Voimatelin vastuullisuustoimenpiteistä on saatavilla osoitteessa www.voimatel.fi/vastuullisuus/ymparistovastuu