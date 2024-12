Metsäjätteestä uusiutuvaa polttoainetta - FOR-BLEND-hanke edistää kestävää kehitystä

Yritykset ja eri teollisuudenalat ovat riippuvaisia metsistä. Yleensä metsäteollisuudesta syntyvät jätteet, kuten puunkuori ja sahanpurut, poltetaan. Jos näistä jätteistä valmistettaisiin polttamisen sijaan polttoainetta, se auttaisi saavuttamaan EU:n energiadirektiiviin (RED III) asettaman tavoitteen, jonka mukaan 5,5 prosenttia polttoaineista tulisi olla kestäviä biopolttoaineita.

FOR-BLEND-hankkeessa pyritään kehittämään prosessi metsäperäisten jätteiden paikallista käsittelyä ja kestävän polttoaineseoksen tuottamista varten.

Vaasan yliopisto, Research Institutes of Sweden (RISE) ja Åbo Akademi tekevät hankkeessa tiivistä yhteistyötä. RISE käyttää koelaitoksiaan kehittääkseen polttoaineiden komponentteja. Vaasan yliopisto analysoi biopolttoaineen ominaisuuksia ja etsii seostusosuuden, joka täyttää nykyiset polttoainestandardit. Åbo Akademi tutkii prosessien integrointia ja arvioi tuotteen toimitusketjua.

– Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa on samankaltaisia haasteita energiantuotannossa ja -huollossa. FOR-BLEND-projektissa työskentelemme alueellisten ratkaisujen parissa, ja on tärkeää tehdä yhteistyötä yli valtioiden rajojen kestävän kehityksen edistämiseksi. Tavoitteenamme on kehittää hiilineutraali polttoainekomponentti, jota voitaisiin tuottaa paikallisesti, kertoo vanhempi tutkija Carolin Nuortila Vaasan yliopistosta.

RISE on riippumaton tutkimuslaitos, joka tekee yhteistyötä teollisuuden ja julkisen sektorin kanssa kestävien ratkaisujen kehittämiseksi.

– Tämän hankkeen avulla voimme työskennellä uusien kumppaneiden kanssa ja rakentaa uusia yhteistyöverkostoja, jotta elinkeinoelämä ja yhteiskunta voisi siirtyä vahvemmin kohti kestävää kehitystä. RISE toimii tiiviissä yhteistyössä raaka-aineen omistajien ja polttoaineen tuottajien kanssa ja valmistaa lignoselluloosapohjaisesta jätteestä polttoainekomponentteja, kertoo RISE:n tutkimus- ja kehitysinsinööri Elena Wikberg.

Åbo Akademi analysoi kokeellisesta tutkimuksesta saadut tiedot.

– Aiempia tutkimuksia ja RISE:ltä saatua uutta dataa käytetään prosessin toteutettavuuden tutkimiseen ja prosessisimulointien toteuttamiseen Åbo Akademissa, sanoo Åbo Akademin vanhempi yliopistonlehtori Cataldo de Blasio.

Itsenäinen alueellinen tutkimustoimija Future Eco North Sweden AB sekä yrityskumppanit Meriaura Oy ja Kuhmo Oy tukevat hanketta tarjoamalla asiantuntemustaan.

FOR-BLEND - Carbon-neutral low-processed fuel blending component for existing infrastructure -hanketta rahoittavat EU-Interreg Aurora -ohjelma, Lapin liitto, Region Norrbotten sekä mukana olevat tutkimusorganisaatiot. Hanke alkoi lokakuussa 2024 ja kestää kolme vuotta.

Lisätiedot

Carolin Nuortila

FOR-BLEND-projektipäällikkö, Vaasan yliopisto

carolin.nuortila@uwasa.fi, +358 29 4498 244

Elena Wikberg

Yhteyshenkilö, RISE Research Institutes of Sweden

elena.wikberg@ri.se, +46 70 312 63 89

Cataldo De Blasio

Yhteyshenkilö, Åbo Akademi

cdeblasi@abo.fi, +358 40 8180 981