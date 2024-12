Sähköongelmat ovat yleisiä joulupyhinä - lue asiantuntijan vinkit miten ongelmiin voi varautua

Keskuskauppakamari: Perintö- ja lahjaveron poiston hintalapun voi puolittaa 17.12.2024 06:54:00 EET | Tiedote

Usea taho on esittänyt perintö- ja lahjaveron poistamista ja siirtymistä Ruotsin mallin mukaisesti luovutusvoittoverotukseen. Esteeksi on esitetty haasteellisessa taloustilanteessa siitä aiheutuva väliaikainen noin miljardin euron verotuottojen menetys. Tämä väliaikainen hintalappu on kuitenkin mahdollista puolittaa mahdollistamalla verovelvolliselle siirtymäaikana valinta uuden tai vanhan veromallin välillä, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.