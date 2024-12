Joulun liikenne jakautuu usealle päivälle – päiväjunissa on vielä tilaa

Joulun juhlapyhät sijoittuvat tänä vuonna keskelle viikkoa, joten joulun matkustaminen jakautuu useammalle päivälle kuin tavallisesti. Erityisen suosittuja reittejä ovat perinteiseen tapaan pohjoiseen suuntautuvat reitit, kuten Helsinki-Rovaniemi ja Helsinki-Oulu. Suosituimpien reittien joukossa ovat myös Helsinki–Turku, Helsinki–Joensuu ja Helsinki–Tampere.

”Olemme lisänneet kapasiteettia jouluksi. Se tarkoittaa lisää kalustoa ja vuoroja erityisesti suosituimmille reiteille, kaikki mahdollinen kalusto on käytössä. Odotamme suosituimpien junien myyvän loppuun. Päiväjuniin löytyy vielä paikkoja, etenkin jos on valmis joustamaan matkustuspäivissä”, kertoo VR:n kaukoliikenteen johtaja Piia Tyynilä.

Etenkin suosituimmat yöjunavuorot ovat täyttyneet nopeasti, mutta päiväjunista löytyy vielä paikkoja yksittäisiä lähtöjä lukuun ottamatta.

Riemukasta joulun tunnelmaa luvassa asemilla ja junissa

Perinteiseen tapaan VR ilahduttaa joulun menoliikenteen matkustajia asemilla ja junissa. Osassa junista voi kuulla joulupukin tervehdyksen ja luvassa on pieniä jouluisia yllätyksiä.

Jouluista tunnelmaa on luvassa myös Helsingin päärautatieasemalla sekä Turun ja Tampereen asemilla. Pasilan autojuna-asemalla matkustajille paistetaan makkaraa ja tarjolla on maksuton taksikyyti Pasilan asemalle Triplaan odottamaan yöjunan lähtöä auton kuormauksen jälkeen. Taksipalvelu on tarjolla 20.–21.12. klo 16–23.

”Järjestämme asemilla ja junissa erilaisia tapahtumia, jotta matkustajamme voivat virittäytyä juhlakauden tunnelmaan. Toivotamme matkustajat lämpimästi tervetulleeksi kyytiin”, Piia Tyynilä sanoo.