STTK: Palkkamonttulaki on häpeäksi Suomelle

Suomessa naisten ja miesten välinen palkkaero on pysynyt sitkeänä. STTK:n laskeman syksyisen Naisten palkkapäivän perusteella naisten ansiot ovat tälläkin hetkellä vain 84,7 prosenttia miesten ansioista.

- STTK ei hyväksy palkkamonttulakia. Se pyrkii sementoimaan nais- ja miesvaltaisten alojen välisen palkkaepätasa-arvon. Tämä on suorastaan häpeällistä tasa-arvon mallimaana juhlapuheissa pullistelevalle Suomelle, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

Lainsäädäntövalmistelu on ollut tämänkin hankkeen yhteydessä kehnoa. STTK arvioi, että sääntely on jatkossa vielä sekavampaa kuin aiemmin, koska säännökset ja perustelut eivät täysin vastaa toisiaan. Perusteluilla pyritään lainsäädäntöön, jota ei voi säädöstasolla tehdä kansainvälisten sopimusten vuoksi. Myönteistä se sijaan on, että valiokuntakäsittelyssä huomioitiin tasa-arvon edistämisvelvollisuus.

- Sekavasta sääntelystä huolimatta valtakunnansovittelijan on viranomaisena huomioitava sovittelussa tasa-arvon edistämisvelvollisuus.

Nopeassa tahdissa läpi runnottu vientimalli rapauttaa suomalaista sopimusjärjestelmää ja myös sovitteluinstituution puolueettomuuden.

- Nähtäväksi jää, miten sekava sääntely muuttaa soveltamiskäytäntöä. Tämäkin lainsäädäntöhanke tulee voimaan kesken neuvottelukierroksen, eikä ole omiaan helpottamaan sopimusten syntyä neuvottelukierroksen aikana, Antti Palola arvioi.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.