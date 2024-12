SOL ja Villikkala toteuttivat Suomen suurimman suljetun kierron poistotekstiilipilotin

SOL Palvelut Oy maksaa 1 000 000 euroa henkilöstön kannustinpalkkioita 8.5.2024 11:05:09 EEST | Tiedote

SOL Palvelut Oy palkitsee henkilöstöään noin miljoonalla eurolla sosiaalikulut mukaan lukien kiitoksena vuoden 2023 työpanoksesta. Yli 6 000 SOL Palveluiden työntekijää saa kertaluonteisen kannustepalkkion toukokuussa. Kannustepalkkion suuruus henkilöä kohden on 100–150 euroa suhteutettuna työsuhteen kestoon. SOL Palveluiden toimitusjohtaja Jussi Holopaisen mukaan palkkio on kiitos henkilöstölle viime vuoden työpanoksesta. ”Toimimme palvelualalla ja työntekijät ovat meille tärkein voimavaramme. Palkkiolla haluamme kiittää heitä lämpimästi arvokkaasta työpanoksesta”, Jussi Holopainen sanoo. SOL Palvelut maksoi kannustepalkkioita myös viime vuonna yhteensä 850 000 euroa. SOL Palvelut on osa suomalaista SOLEMO perhekonsernia. SOL Palvelut Oy työllistää noin 6500 työntekijää. Yrityksen liikevaihto vuonna 2023 oli noin 180 miljoonaa euroa. Yrityksen henkilöstö on monimuotoinen, sillä se työllistää paljon nuoria ja Suomeen muuttaneita henkilöitä. Yritys haluaa olla halutuin työnantaja alalla