Samu Salminen PeeÄssän liikennekaupan toimialapäälliköksi

PeeÄssä hakee valitusoikeutta korkeimmalta hallinto-oikeudelta Kangaslammin Salen alkoholin myyntikieltoon 5.12.2024 12:00:00 EET | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt alkoholimyynnin kiellosta Kangaslammin Salessa, joka toimii hybridimyymäläperiaatteella. Hybridimyymälässä on itsepalvelu ympäri vuorokauden ja päivisin paikalla on myös henkilöstöä. Hybridimyymälässä alkoholia myydään vain silloin, kun paikalla on myyjä. Aluehallintovirasto katsoi, että hybridimyymälässä ei voida myydä alkoholia myyjänkään läsnä ollessa, vaikka tuotteet ovat lukittuna ja poissa näkyvistä muina aukioloaikoina. Selvitystyössä lupa alkoholin myyntiin myönnettiin hybridimyymälälle, mutta sittemmin asia on tarkasteltu uudestaan ja aluehallintovirasto päätyi kieltämään myynnin. Nyt PeeÄssä hakee päätökseen valitusoikeutta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Aiempi valitus päätöksestä hallinto-oikeudessa hylättiin. – Kangalaslammin Sale on ainutlaatuinen kokeilu turvata kaupan palvelut syrjäseutujen asukkaille. Emme ole ainoa toimija, joka etsii tapoja ratkaista harvaan asuttujen seutujen kauppapalveluiden säilymisen tulevaisuudessa.