Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki siirtyy University of the Arcticin johtotehtävään

Uudessa Executive Vice Presidentin (EVP) roolissa Jouko Niinimäen ensisijainen tehtävä on UArcticin akateemisten toimintojen koulutuksen, tutkimuksen sekä alueellinen kehityksen johtaminen. Tehtävä tuo uusia mahdollisuuksia laajojen tutkimusohjelmien rakentamiseen ja yhteistyön syventämiseen kansainvälisten kumppanien kanssa arktisen alueen kriittisiin haasteisiin vastaamiseksi. EVP toimii UArcticin toiminnanjohtajan varahenkilönä ja tukee erityisesti yhteistyötä Euroopan komission kanssa.

"Toivotan ilolla Jouko Niinimäen tervetulleeksi UArcticin johtamisen ytimeen. Hänen kymmenen vuoden rehtorikokemuksensa Oulun yliopistosta, joka on suuri ja menestyvä pohjoisessa toimiva tutkimusyliopisto, sekä lähes yhtä monen vuoden kokemus UArcticin hallituksessa on poikkeuksellinen. Hän on merkittävä vahvistus tiimiimme," UArcticin toiminnanjohtaja (President) Lars Kullerud sanoo.

Jouko Niinimäki tuo UArcticiin johtamiskokemuksensa ja laajat akateemiset verkostot toimittuaan Oulun yliopiston rehtorina vuosina 2015-2024. Viimeisten yhdeksän vuoden aikana hän on ollut UArcticin hallituksen jäsenenä keskeisessä roolissa verkoston strategisessa kehittämisessä ja tutustunut hyvin sen laaja-alaiseen toimintaan. Niinimäki siirtyy sivuun UArcticin hallituksesta 1.4.2025 aloittaessaan uudessa tehtävässä.

"Meillä on vain yksi Arktis, ja sen tila vaikuttaa koko maailmaan. Olen todella innostunut liittyessäni UArcticin tiimiin ja osallistuessani arktisen alueen tulevaisuuden rakentamiseen. Lähes 200 jäsenyliopiston ja -instituution yhteistyö UArcticissa muodostaa vahvan kansainvälisen toimijan arktisen kestävyyden turvaamisessa. Tätä tehtävää toteutamme koulutuksen, tutkimuksen, innovoinnin ja viestinnän kautta sekä arktisella alueella että tuottamalla tietoa arktisuuden monista teemoista”, Jouko Niinimäki sanoo.

Jouko Niinimäen uusi tehtävä luo koko UArctic-verkostolle ja erityisesti suomalaisille tutkijoille ja yliopistoille uusia mahdollisuuksia vahvistaa arktista tutkimusta ja vaikuttavuutta yhden maailman laajimman koulutus- ja tutkimusverkoston kautta.

”Arktisuuteen liittyvät teemat, alkuperäiskansojen asiat sekä ympäristö-, geo- ja turvallisuuspoliittinen ulottuvuus ovat maailmanlaajuisesti saaneet entistä suurempaa painoarvoa. UArctic, ”the brain of the North”, varmuudella tulee kasvattamaan merkitystään arktisen politiikan luomisessa Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Tässä kehityksessä Oulun yliopiston on yhtenä pohjoisten alueiden merkittävimmistä yliopistoista syytä olla keskeisesti mukana”, Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mikko Ayub sanoo.

The University of the Arctic (UArctic) on yhteistyöverkosto, johon kuuluu yliopistoja, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja muita organisaatioita, jotka toimivat pohjoisen koulutuksen ja tutkimuksen parissa. UArctic rakentaa ja vahvistaa yhteisiä resursseja ja yhteistyömuotoja, mikä tukee jäseninstituutioiden työtä omien sidosryhmiensä ja alueidensa hyväksi. Koulutuksen, tutkimuksen ja tiedonjaon kautta parannamme pohjoisen inhimillistä pääomaa, edistämme elinvoimaisia yhteisöjä ja kestävää taloutta sekä rakennamme globaaleja kumppanuuksia. www.uarctic.org

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. www.oulu.fi