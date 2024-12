Pirkanmaalla käynnistyi lähes 100 maaseudun kehittämishanketta vuonna 2024

Pirkanmaan ELY-keskuksesta myönnettiin vuonna 2024 EU:n maaseuturahoitusta 21 hankkeelle, yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Pirkanmaan Leader-ryhmistä myönnettiin rahoitusta 76 hankkeelle, yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan hankkeiden kokonaisrahoitus, Pirkanmaan maaseutualueiden kehittämiseen ohjautui yhteensä noin 9 miljoonaa euroa.

Rahoitettujen hankkeiden joukossa on monivuotisia lähes puolen miljoonan kehittämishankkeita sekämuutaman tuhannen euron suuruisia hankkeita, esimerkiksi yhteisöjen laitehankintoja ja esiselvityksiä.

ELY-keskuksen rahoittamien hankkeiden lähtökohtana on tuottaa vaikutuksia koko Pirkanmaan alueelle.

– Painotimme rahoittamisessa hankkeita, joiden kehittämistoiminta perustuu kohderyhmän tarpeisiin, ja joilla on uutuusarvoa suhteessa aiempaan kehittämistyöhön, kertoo johtava kehittämisasiantuntija Anne Värilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Leader-ryhmät rahoittavat paikallista kehittämistä omilla toiminta-alueillaan ja hankkeet syntyvät paikallisten ihmisten ideoista ja toiveista. Vuonna 2024 rahoitettin muun muassa maaseudun yhteisöjen toimintaa, kylätalojen ja muiden tilojen kunnostuksia, asukkaiden harrastusmahdollisuuksia sekä elinkeinojen ja matkailun edistämistä.

Pirkanmaalla toimii kuusi Leader-ryhmää: Leader Joutsenten reitti, Leader Kantri, Leader Pirkan Helmi, Leader PoKo, Leader Pohjois-Satakunta ja Leader Vesuri-ryhmä.

Lisää turvallisuutta ja huoltovarmuutta

Uutta näkökulmaa turvallisuuteen tuo Illon Vapaaehtoinen Palokunta ry:n hanke Special Rescue -toiminnan kehittäminen ja skaalaus Pirkanmaan alueella (kokonaisrahoitus 187 000 €). Special Rescue on erityistä tukea tarvitsevien aikuisten palokuntatoimintaa, joka on Pirkanmaalla aloitettu ensimmäisenä maailmassa.

– Special Rescue -toiminnan avulla lisätään osallistujien kansalais- ja turvataitoja sekä vahvistetaan heidän osallisuuden kokemustaan. Turvataidot hyödyttävät osallistujia henkilökohtaisesti sekä lisäävät myös lähiyhteisöjen ja koko yhteiskunnan resilienssiä, toteaa hankejohtaja Markku Salminen Illon VPK:sta.

MTK-Pirkanmaan Huoltovarmuus on kannattavuutta -hankkeessa (kokonaisrahoitus 450 000 €) parannetaan pirkanmaalaisten maatilojen varautumista ja huoltovarmuutta tilatasolla. Tärkeitä teemoja ovat muun muassa kustannusten hallinta sekä ilmasto- ja vesiensuojelutoimet.

– Viljelijät ovat olleet erityisen kiinnostuneita hankkeen huoltovarmuuspeleistä, joissa pelataan kolme skenaariota, miten tilatasolla voi varautua erilaisiin riskitilanteisiin, esimerkiksi rajuun kustannustason nousuun tai kolmeen peräkkäiseen katovuoteen. Se miten maatilat osaavat riskeihin varautua, vaikuttaa myös muun yhteiskunnan huoltovarmuuteen ruokaturvan osalta, kertoo MTK-Pirkanmaan toiminnanjohtaja Visa Merikoski.

Muita huoltovarmuuteen liittyviä rahoitettuja hankkeita ovat esimerkiksi Pirkan kylät ry:n Pirkanmaan älykkäät kylätalot -hanke (kokonaisrahoitus 408 000 €) ja Metsäkeskuksen Yksityistieverkko huoltovarmuuden varmistajana Pirkanmaalla -hanke (kokonaisrahoitus 247 000 €). Mainituille hankkeille EU:n maaseuturahoituksen myönsi Pirkanmaan ELY-keskus.

Ensi vuodelle neljän miljoonan potti

Vuonna 2025 maaseudun kehittämishankkeille on tarjolla arviolta noin 4 miljoonaa euroa. Toiveena on saada käyntiin erityisesti ympäristö- ja ilmastoteemaan liittyviä yleishyödyllisiä investointihankkeita, joihin on varattuna erillinen määräraha.

– Kehittämissuunnitelman painopisteistä ruoka- ja elintarviketoimiala on vielä vähänlaisesti edustettuna käynnissä olevissa hankkeissa. ELY-keskus kannustaakin alan kehittäjäorganisaatioita suunnittelemaan kehittämistoimia yhdessä alueen yritysten kanssa, Anne Värilä toteaa.

Yleishyödyllisten hankkeiden lisäksi EU:n maaseuturahoitukseen kuuluvat maaseudun yritystuet, maatalouden investointituki sekä nuoren viljelijän aloitustuki. Rahoitusta voi hakea jatkuvasti, mutta päätökset tehdään valintajaksoittain perustuen hankkeiden pisteytykseen ja keskinäiseen vertailuun.

Tutustu rahoituskauden 2023–2027 maaseudun kehittämishankkeisiin Pirkanmaalla:Maaseutuverkoston hankerekisterissä.