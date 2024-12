Marraskuun työllisyyskatsaus: työttömyys yhä kasvussa Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Työttömien työnhakijoiden määrät nousussa lähes kaikissa seutukunnissa

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi useimmissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien määrä kasvoi Vaasan seudulla 338 henkilöllä (+ 10 %), Pietarsaaren seudulla 203 henkilöllä (+ 17 %) ja Kokkolan seutukunnassa 120 henkilöllä (+ 6 %). Työttömyys pienentyi ainoastaan Suupohjan rannikkoseudulla, jossa työttömiä oli 37 (9 %) vähemmän kuin viime vuonna. Suupohjan rannikkoseudulla on Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste 5,1 %.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on edelleen Manner-Suomen alhaisin (7,0 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,9 %

Työttömyys kasvaa lähes jokaisessa ikä-, ammatti- ja koulutusryhmässä

Työttömyyden lisääntyminen näkyy kaikissa väestöryhmissä iän, ammatin ja koulutuksen mukaan tarkasteltuna. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden tilanne on edelleen haastava. Heitä on Pohjanmaan ELY-keskusalueella 1011, mikä on 92 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ja 11 enemmän kuin edellisessä kuussa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna työttömyyden kasvu oli kuitenkin voimakkainta 55–59-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa kasvua oli 133 henkilöä vuodentakaiseen verrattuna.

Ammatti- ja koulutustaustoittain tarkasteltuna työttömyyden kasvu näkyy erityisesti toisen asteen koulutuksen käyneillä sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Toisen asteen koulutuksen käyneiden keskuudessa työttömyys kasvoi 331 henkilöllä (9,1 %) viime vuoteen nähden. Ammattiryhmistä työttömyys pienentyi ainoastaan maanviljelijöiden, metsätyöntekijöiden ym. ammattiryhmässä (55).

Myös pitkäaikaistyöttömien tilanne on pysynyt haastavana. Marraskuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 2 322, mikä on 346 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 25 enemmän kuin edellisessä kuussa. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 131, mikä on 127 enemmän kuin vuosi sitten.