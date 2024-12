Tasavallan presidentti vieraili puolisoineen VAKEn hoivakodissa Vantaalla: ”Elämäni tähtihetki”

Tasavallan presidentti puolisoineen osallistui Malminiityn hoivakodin asukkaiden joulujuhlaan Vantaalla 18. joulukuuta. Paikalla juhlatilaisuudessa oli runsaasti hoivakodin asukkaita ja asukkaiden läheisiä. Tilaisuuden avasivat hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö ja aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho.

Malminiitty on hoivakotien edelläkävijöitä

Malminiityn hoivakoti on VAKEssa tärkeä yksikkö, sillä siellä on käynnistetty monia uusia toimintoja ja kokeiluja. Näitä pilotoituja uudenlaisia toimintatapoja on sittemmin levitetty muihin hoivakoteihin Vantaalle ja Keravalle. Malminiityn hoivakoti on esimerkiksi alusta lähtien tarjonnut työpaikan monille vammaisille henkilöille.

Hoivakoti on myös ollut osana sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämää Hyvän työn ohjelmaa, jossa yksikköön rekrytoitiin kulttuuriohjaajiksi kulttuurialan ammattilaisia. Kulttuuriohjaajan tehtävänä on parantaa asukkaiden hyvinvointia ja rikastuttaa arkea yhteisten kulttuuriaktiviteettien keinoin. Kulttuurialan työntekijöistä on sittemmin tullut kiinteä osa hoivakodin moniammatillista joukkoa.

Kulttuuriohjaaja Rebekka Vallinen oli myös tässä tilaisuudessa laulattamassa asukkaita yhdessä muusikko Mikael Konttisen kanssa. ”Olen päässyt luomaan sitä, miten tuomme kulttuuria vanhusten arkeen. Musiikkia, kuvataidetta ja muuta kiireetöntä yhdessä tekemistä”, Vallinen avasi työtään.

Äitinsä Saara Karjalaisen kanssa juhlatilaisuuteen osallistunut Auli Hurskainen kerto, iettä Malminiityssä asukkaat kohdataan yksilöinä. ”Tämä paikka on ollut meille lottovoitto.”

Toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen toi esille nämä Malminiityn erityispiirteet ja kiitti juhlapuheenvuorossaan asukkaita, omaisia sekä työntekijöitä. Hän kertoi, että STM on palkinnut Malminiityn yksikön. ”Olemme ottaneet yhdessä merkittäviä askeleita siinä, että jokainen voi elää oman näköistä, hyvää elämää hoivakodin arjessa.”

Hoivakodissa 1,5 vuotta asunut Armi Suominen oli onnellinen tilaisuuden runsaasta osanottajajoukosta ja lämpimästä tunnelmasta. ”Kiitos kun olet vaivautunut tulemaan”, hän kiitteli tasavallan presidenttiä vierailusta.

Myös työntekijöille tilaisuus oli merkittävä. ”Teemme työtä sydämellämme. Tämä tilaisuus oli mahtava, yksi elämäni tähtihetkistä. Lämmittää mieltä, että tasavallan presidentti tulee tänne ja keskustelee meidän ja asukkaidemme kanssa”, lähihoitaja Jonna Forselius kiteytti juhlaillan tunnelmat.

Vierailu oli osa tasavallan presidentin joulunalusajan ohjelmaa.