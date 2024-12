Rikosseuraamuslaitoksessa astuu voimaan uudistuksia 1.1.2025 alkaen

‍Rikosseuraamuslaitoksessa käytiin 2.8.-16.8.2024 yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisella perusteella. Yt-neuvottelut toteutettiin Rise 2.0 -organisaatiouudistuksen jälkiarvioinnin seurauksena, ja neuvottelujen lopputuloksena ehdotettiin, että rikosseuraamuskeskuksia ja yhdyskuntaseuraamustoimistoja yhdistettäisiin.

Rikosseuraamuslaitoksessa on 1.1.2025 alkaen seitsemän rikosseuraamuskeskusta. Jokaisessa rikosseuraamuskeskuksessa on vankiloita ja yhdyskuntaseuraamustoimisto. Jokaiseen yhdyskuntaseuraamustoimistoon kuuluu yksi tai useampi toimipaikka. Toimipaikkojen määrä ei vähene uudistuksen myötä. Muutoksessa Vanajan ja Ojoisten vankilat yhdistyvät, mutta ne jatkavat toimintaansa erillisinä toimipaikkoina.

Rikosseuraamuskeskukset ja yhdyskuntaseuraamustoimistot ovat nimeltään:

Helsingin rikosseuraamuskeskus ja Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimisto

Uudenmaan rikosseuraamuskeskus ja Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto

Lounais-Suomen rikosseuraamuskeskus ja Lounais-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimisto (toimipaikat: Turku, Pori ja Ahvenanmaa)

Hämeen ja Pirkanmaan rikosseuraamuskeskus ja Hämeen ja Pirkanmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto (toimipaikat: Hämeenlinna, Lahti ja Tampere)

Itä-Suomen rikosseuraamuskeskus ja Itä-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimisto (toimipaikat: Mikkeli, Kouvola, Lappeenranta ja Joensuu)

Väli-Suomen rikosseuraamuskeskus ja Väli-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimisto (toimipaikat: Kuopio, Iisalmi, Vaasa, Seinäjoki, Jyväskylä ja Kokkola)

Pohjois-Suomen rikosseuraamuskeskus ja Pohjois-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimisto (toimipaikat: Oulu, Rovaniemi, Kajaani, Kuusamo ja Kemi)





Muutoksen tavoitteena on Rikosseuraamuslaitoksen ydintehtävää paremmin tukeva organisaatiomalli

Organisaatiomuutoksen tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi organisaatiomalli, jonka tarkoituksena on tukea Rikosseuraamuslaitoksen ydintehtävää entistä paremmin. Rise 2.0 -organisaatiouudistuksen jälkiarviointi osoitti, että rikosseuraamuskeskusten koko vaihtelee huomattavasti, mikä ei ole toiminnan näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Uuden organisaatiomuutoksen tarkoituksena on varmistaa tehokkaammin yhdenmukaisuus.

– Tulevalla seitsemän rikosseuraamuskeskuksen rakenteella meillä on aikaisempaa tasapainoisempi ja tasapuolisempi johtamisjärjestelmä, joka mahdollistaa paremmin yhdenmukaisten toimintatapojen johtamisen sekä sidosryhmäyhteistyön tehostamisen, kertoo operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja Riitta Kari.

Uudet johtaja- ja päällikkönimitykset

Rikosseuraamuslaitoksella on uusia johtaja- ja päällikkönimityksiä 1.1.2025 alkaen.

Itä-Suomen rikosseuraamuskeskuksen johtajaksi Marko Hokkasen virkavapauden ajaksi Jaana Leinonen-Nielsen 1.1.2025–31.12.2028

1.1.2025–31.12.2028 Pohjois-Suomen rikosseuraamuskeskuksen johtajaksi Raimo Kärkkäinen 1.1.2025 lukien

1.1.2025 lukien Hämeen ja Pirkanmaan rikosseuraamuskeskuksen johtajaksi Minna Saukko 1.1.2025 lukien

1.1.2025 lukien Väli-Suomen rikosseuraamuskeskuksen johtajaksi Tuula Tarvainen 1.1.2025 lukien

1.1.2025 lukien Hämeenlinnan vankilan yksikönpäälliköksi Johanna Erholtz 1.1.2025 lukien

1.1.2025 lukien Keravan vankilan yksikönpäälliköksi Lotta Joensuu 1.1.2025 lukien

1.1.2025 lukien Vanajan ja Ojoisten vankilan yksikönpäälliköksi Tuomo Kärjenmäki 1.1.2025 lukien

1.1.2025 lukien Hämeen ja Pirkanmaan yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikönpäälliköksi Tiina Leinonen 1.1.2025 lukien

1.1.2025 lukien Väli-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikönpäälliköksi Eija Kamppila 1.1.2025 lukien

1.1.2025 lukien Itä-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikönpäälliköksi Juha Pitkänen 1.1.2025 lukien

1.1.2025 lukien Pohjois-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikönpäälliköksi Kati Kettukivi 1.1.2025 lukien.

Kaikille muutoksen kohteena olleille virkamiehille tarjottiin joko vakituisia tai määräaikaisia tehtäviä Rikosseuraamuslaitoksessa. Kaksi virkamiestä irtisanoutui itse prosessin aikana.

Uusien yhdyskuntaseuraamustoimistojen sähköpostiosoitteet

Hämeen ja Pirkanmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto: hame-pirkanmaa.ykst@om.fi

Itä-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimisto: ita-suomi.ykst@om.fi

Väli-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimisto: vali-suomi.ykst@om.fi

Pohjois-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimisto: pohjois-suomi.ykst@om.fi

Lisätietoja:

operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja Riitta Kari

p. 0295 688 401

etunimi.sukunimi@om.fi

yt-neuvotteluja koskevissa asioissa:

yksikönpäällikkö Anni Ritari

p. 0295 688 481

etunimi.sukunimi@om.fi