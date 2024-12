Keusoten siirtoviivehoitopäivät ovat vähentyneet merkittävästi vuonna 2024

Siirtoviivehoitopäivien määrä on saatu laskemaan kehittämällä tiedonsiirtoa erikoissairaanhoidon ja hyvinvointialueen välillä mm. Uoma-potilassiirtojärjestelmän käyttöönoton myötä. Myös Keusoten kotisairaalan toimintaa on kehitetty, jolloin yhä useampi osastohoitoa aiemmin tarvinnut potilas voidaan hoitaa kotisairaalan tuella kotona. Talven aikana kehitystyötä jatketaan asiakasnäkökulmaa painottaen, jotta turvallinen kotiutuminen voidaan toteuttaa sujuvasti.

Siirtoviivehoitopäivien vähenemisellä on saavutettu hyötyä myös potilaille ja erikoissairaanhoidolle. Potilaiden hoito toteutuu oikeassa jatkohoitopaikassa, mikä on edullisempaa potilaille hoitopäivämaksujen osalta. Lisäksi Keusoten alueen asukkaiden erikoissairaanhoidon jonotilanne on helpottanut. Vuodepaikkoja on vapautunut nopeammin niitä tarvitseville potilaille.

Siirtoviivehoitopäivien määrät tammi-elokuussa 2024

Keusoten siirtoviivehoitopäivät HUSin yksiköissä tammi-elokuussa 2024 ovat vähentyneet merkittävästi (-66 %) vuoden 2023 vastaavaan aikaan verrattuna. Vain tammikuussa 2024 (368 pv) on kertynyt enemmän siirtoviivehoitopäiviä kuin vuonna 2023 (266 pv) vastaavaan aikaan. Tammikuussa määrää nostaa erityisesti psykiatrian siirtoviivehoitopäivät, joita ei ole kertynyt maaliskuun jälkeen kuin yksittäisiä päiviä.

Helmikuussa (37 pv) ja maaliskuussa (36 pv) vuonna 2024 siirtoviivehoitopäivien määrä on laskenut 22–47 % verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2023. Suurin muutos siirtoviivehoitopäivien määrän laskussa verrattuna edelliseen vuoteen on ollut huhti-elokuussa (-96 %).

Eniten siirtoviivehoitopäiviä vuonna 2024 on kertynyt HUSin lähisairaaloiden operatiivisissa (38 %) sekä medisiinisissä palveluissa (23 %). HUSin neurokeskuksessa on kertynyt siirtoviivehoitopäiviä 17 % ja HUSin psykiatriassa 13 %. Muilla HUSin toimialueilla siirtoviiveiden kertymät ovat vähäisiä.

Siirtoviivehoitopäivistä syntynyt kustannus Keusotelle on tammi-syyskuussa vuonna 2024 ollut 593 000 € ja vuonna 2023 2 119 000 €. Vähennystä edelliseen vuoteen on -72 %. Siirtoviivepäivähinta vuonna 2024 on 950 €/pv.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdyspintojen kehittämistä sekä Uoma-potilassiirtojärjestelmän käyttöönottoa toteutetaan osana Kestävä kasvu -hanketta (RRP2), jonka rahoittaa Euroopan unionin kertaluontoinen elpymisväline (NextGenerationEU).