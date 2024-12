Tekonivelleikkausten määrä kasvoi vuonna 2023 – Tekonivelsairaala Coxassa leikattiin eniten

Tekonivelsairaala Coxa on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden suurin tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala. Coxassa tehdään Euroopan vaikuttavimpia polvi- ja lonkkatekonivelleikkauksia. Potilasturvallisuutemme on kansainvälisesti tarkasteltuna huippuluokkaa ja potilasvahinkojen määrä on n. 50% pienempi kuin muissa Suomen sairaaloissa

Coxa on täysin julkisomisteinen sairaala ja pääomistajamme on Pirkanmaan hyvinvointialue. Kaikki leikkaukset tehdään sairaalassamme Tampereella.

Coxassa työskentelee yli 400 alan huippuosaajaa ja teemme vuosittain yli 8000 tekonivelleikkausta.