Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen Aallon työelämäprofessoriksi

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Antti Kauhanen vahvistaa vuoden alusta alkaen myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetushenkilökuntaa. Hän aloittaa osa-aikaisena työelämäprofessorina ja keskittyy työssään työn taloustieteen opetukseen. Hän on opettanut Aalto-yliopistossa kannustinjärjestelmiin ja muihin henkilöstöjohtamisen menetelmiin keskittyvää taloustieteen kurssia jo vuodesta 2006.

Jo aiemmin Kauhanen toimi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun osa-aikaisena professorina vuosina 2019–2024. Toimi Jyväskylässä päättyi muutamaa kuukautta ennen Kauhasen siirtymistä Aaltoon. Etlassa Kauhanen jatkaa edelleen Työmarkkinat ja koulutus -tutkimusryhmää vetävänä tutkimusjohtajana.

- Pääsen Aallossa edistämään työhön ja työmarkkinoihin liittyvää taloustieteellistä opetusta. Näin myös Etlassa tekemäni, ja edelleen jatkuva, tutkimustyö nivoutuu käytäntöön, Kauhanen toteaa.

Antti Kauhasella on pitkä työhistoria kotimaisessa työmarkkina- ja työelämätutkimuksessa. Viime aikoina Kauhanen on tutkimuksissaan keskittynyt erityisesti generatiivisen tekoälyn tuomiin työn muutoksiin sekä työelämän murrokseen. Hän on tunnettu myös Ruotsissa työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän hajautumista ja paikallista sopimista koskevan tutkimuksensa ansiosta.

Kauhanen on työskennellyt Etlassa 16 vuoden ajan.