EU -hanke tutustuttaa lähes 50 nuorta Euroopan unioniin Suomessa ja Brysselissä

Päijät-Hämeen liiton ja Varsinais-Suomen liiton yhteishanke Vaikuttajakoulut Take Over EU on saanut Erasmus+ -ohjelman rahoitusta 59 359 euroa. Rahoituksessa ei ole omarahoitusosuutta, se käytetään kokonaisuudessaan yhteisten tapahtumien järjestämiseen.

Hankkeen huippukohta on opintomatka Brysseliin – ja vielä Suomen EU-liittymisen juhlavuotena. Ohjelmaan kuuluu kolme tapahtumaa, joista keskeisin on Brysselin matka toukokuussa 2025. Matkan aikana nuoret tapaavat EU-instituutioiden edustajia ja osallistuvat työelämään ja vaikuttamiseen liittyviin vierailuihin. Osallistujat laativat myös Policy Brief -raportteja, joissa EU:n teemoja käsitellään nuorten näkökulmasta. Raportit jaetaan laajasti nuorten ja päättäjien käyttöön.

Vaikuttajakoulut Take Over EU -hanke sijoittuu vuoteen 2025, jolloin Suomen EU-jäsenyydestä on 30 vuotta. Nuorten tuominen EU:n sydämeen on hieno tapa juhlistaa tätä juhlavuotta. Suomen kannalta kriittistä on, kuinka uusia suomalaisia ja nuoria saadaan aktivoitua EU-urille. Tämän hankkeen voisi odottaa sytyttävän EU-kipinän nuorissa. Myös hankkeen nuoret ovat innoissaan tästä mahdollisuudesta.

Odotan, että pääsemme näkemään EU:n keskuksen, jossa tehdään tärkeitä ja suuria päätöksiä sekä näkemään ja kuulemaan ihmisiä päätösten takana. On mielenkiintoista kuulla erilaisista työnkuvista ja uratarinoista. Hienoa päästä myös tutustumaan Päijät-Hämeen vaikuttajakouluun, iloitsee Varsinais-Suomen vaikuttajakoululainen Wenny.

Oon aivan todella innoissani, tää oli kyllä jouluun piristys kuulla että [hanke] onnistuu, toteaa Päijät-Hämeen vaikuttajakoululainen Jessica.

Odotin tätä uutista varmaa ekasta kerrasta lähtien, lisää toinen osallistuja Topi.

Vaikuttajakoulusta rohkaisua osallistumiseen

Vaikuttajakoulu on toisen asteen opiskelijoille, vastavalmistuneille tai juuri korkeakouluopintonsa aloittaneille nuorille suunnattu vapaaehtoinen kansalaispätevyyttä ja demokratiaosaamista kehittävä kurssi, joka kestää yhden lukuvuoden.

Varsinais-Suomessa vaikuttajakoulutoiminta käynnistettiin vuonna 2016, Päijät-Hämeessä 2019. Koulutus rohkaisee nuoria osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja madaltaa kynnystä hakeutua vaikuttamistehtäviin. Vuonna 2023 Varsinais-Suomen liiton kyselyn perusteella yli 90 % vaikuttajakoulun käyneistä nuorista kertoi jatkaneensa yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa (40 vastaajaa). Samoin Päijät-Hämeessä vaikuttajakoulun on nähty olevan tärkeä nonformaalin oppimisen väylä. Peräti 76 % vaikuttajakoulun käyneistä 2023–2024 toteaa, kuinka oppi vaikuttajakoulun aikana asioista, joista ei olisi oppinut koulussa.

Vaikuttajakoulu on lähtöisin Varsinais-Suomesta. Päijät-Hämeessä nyt kolme kertaa järjestetty vaikuttajakoulu on oppinut paljon Varsinais-Suomelta vaikuttajakoulun konseptista ja nyt järjestettävä yhteishanke jatkaa maakuntien välistä oppimista ja yhteistyötä. Ylimaakunnallinen yhteistyö vaikuttajakoulujen välillä tarjoaa nuorille mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa ideoita yli maakuntarajojen.

Olen vakuuttunut siitä, että yhteinen Brysselin matka vahvistaa nuorten yhteisöllisyyttä ja avaa samalla laajempaa näkökulmaa vaikuttamistyöhön ja siihen, miten eri alueet voivat oppia toisiltaan, toteaa Päijät-Hämeen edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa.

Varsinais-Suomen edunvalvontajohtajaksi juuri valittu Malla Rannikko-Laine on mielissään ylimaakunnallisesta yhteistyöstä:

Erasmus+ -hankkeen kautta saamme ylimaakunnalliselle yhteistyölle jatkoa ja mahdollisuuden tarjota konkreettisia kokemuksia eurooppalaisesta yhteistyöstä. Koulutuksessa nuorten keskinäinen verkostoituminen on yksi tärkeimmistä lähtökohdista. Tavoitteenamme on luoda pysyvä rakenne maakuntarajat ylittävälle verkostolle.

