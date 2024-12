Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamanniksi Juha Nieminen

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Nieminen on Pohjois-Savon käräjäoikeuden määräaikaista päällikkötuomarin virkaa hoitava laamanni. Hänellä on vakinainen virka Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksena. Hän on toiminut myös osaston johtajana käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Aikaisemmin hän on ollut käräjätuomarina tuomiokunnissa, oikeusneuvosmiehenä raastuvanoikeudessa, tuomarina käräjäoikeuksissa ja esittelijänä hovioikeudessa. Hän on toiminut myös kihlakunnansyyttäjänä, kaupunginvoutina, kaupunginviskaalina ja nimismiehenä.

Nieminen on toiminut tuomarinkoulutuslautakunnan jäsenenä ja asiantuntijana AIPA-hankkeessa. Hänellä on ollut luottamustoimia tuomari- ja lakimiesjärjestöissä.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Iisalmen, Kiuruveden, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupungit sekä Joroisen, Kaavin, Keiteleen, Lapinlahden, Leppävirran, Pielaveden, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Sonkajärven, Tervon, Tuusniemen, Vesannon ja Vieremän kunnat. Asukkaita tuomiopiirin alueella on noin 248 000.

Käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Kuopiossa. Käräjäoikeudella on istuntopaikat myös Iisalmessa ja Varkaudessa.

Pohjois-Savon käräjäoikeuteen saapui vuonna 2023 yhteensä 6196 asiaa. Vuoden aikana ratkaistiin muun muassa 2571 rikosasiaa ja 380 laajaa riita-asiaa.

Pohjois-Savon käräjäoikeudessa työskentelee noin 80 henkilöä.