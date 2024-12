Espoon seurakuntien toiminta ja talous jatkuvat vakaina

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa keskiviikkona 18.12. Kokouksessa hyväksyttiin Espoon ev. lut. seurakuntayhtymän vuoden 2025 talousarvio sekä vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelma.

Vuoden 2025 talousarvio on valmisteltu Kirkko Espoossa 2023–2030 strategian linjausten mukaisesti. Talousarvio perustuu 1 prosentin kirkollisveroon. Veroprosentti on edelleen matalimpia maan evankelisluterilaisen kirkon seurakunnissa.

Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 50 miljoonaa euroa vuonna 2025. Valtionrahoitusta saadaan arviolta 4 miljoonaa euroa. Kirkolliskokouksen marraskuisen päätöksen mukaisesti valtiorahoitukseen 2025 tulee merkittävä 2,3 miljoonan euron pienennys kuluvan vuoden rahoitukseen verrattuna.

– Taloustilanteemme on edelleen suhteellisen vakaalla pohjalla, kertoo yhtymän johtaja Risto Hämäläinen, mutta seuraamme tarkasti talouden suhdanteiden kehittymistä ja olemme valmiita reagoimaan tarvittaessa.

Seurakuntien menomäärärahat ovat 23,5 miljoonaa euroa. Seurakuntien työn erityisiä painopisteitä tulee olemaan edelleen nuorten ja nuorten aikuisten sekä maahanmuuttajien tavoittaminen. Yhteisen seurakuntatyön määräraha on 5,3 miljoonaa euroa. Kansainväliseen apuun, lähetystyöhän sekä katastrofiapuun on ensi vuodelle varattu yhteensä 2,05 miljoonaa euroa, joka on 4,1 % arvioidusta verotulosta.

Investointeihin on vuodelle 2025 varattu 9,4 miljoonaa euroa. Suurimmat hankkeet tulevat olemaan Espoon tuomiokirkon remontin sekä Otaniemen kappelin peruskorjauksen aloittaminen sekä Kellonummen hautausmaan huoltokeskuksen rakentamisen ja peruskorjauksen loppuun saattaminen.

Hautaustoimen menomäärärahat ovat 2,4 miljoonaa euroa.

Kokouksessa päätettiin myös hautaamiseen liittyvistä maksuista Espoossa 1.2.2025 alkaen. Hautapaikka- ja tuhkausmaksut nousevat keskimäärin 7 % ja hautauspalvelumaksut n. 3 %. Kaikki nämä korotukset perustuvat indeksikorotuksiin, eli ensi vuonna korotukset ovat vielä hyvin maltillisia.