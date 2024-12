Yksituumaisuuden voimaa Etelä-Savoon

Yksituumaisuus: Yhdessä olemme vahvempia

Yksituumaisuus ei tarkoita, että kaikesta on oltava samaa mieltä, vaan että olemme yhtenäisiä yhteisten tavoitteiden ja suunnan osalta. Etelä-Savon kehittämisessä on keskeistä, että kunnalliset, seudulliset ja alueelliset toimijat, yritykset, yhteisöt ja asukkaat sitoutuvat näihin tavoitteisiin. Yhteistyö antaa meille voimaa tehdä rohkeita päätöksiä, jotka tukevat alueemme elinvoimaisuutta ja kestävää tulevaisuutta.

Positiivinen ja selkeä viesti

Yhteinen sanoma yhdistää toimijat ja rakentaa yhtenäistä kuvaa Etelä-Savosta houkuttelevana alueena. Viestinnän on korostettava maakunnan vahvuuksia: ainutlaatuista luontoa, yhteisöllisyyttä, kestävää elinkeinoelämää ja mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Alueella on jo nyt runsaasti kansainvälistä toimintaa – meidän on tehtävä tämä näkyväksi ja hyödynnettävä uusia tilaisuuksia, jotta vahvistamme maakunnan mielikuvaa myös ulospäin.

Yhteistyön mahdollisuudet

Etelä-Savon kunnallisjohdon seminaarissa on allekirjoitettu maakunnallinen elinvoimalupaus, joka kuvastaa yhteistä sitoutumista alueen kehittämiseen. Tämä lupaus toimii hyvänä esimerkkinä yksituumaisuudesta. Lisäksi käynnissä oleva maakuntastrategiatyö tarjoaa loistavan pohjan pitkäjänteiselle yhteistyölle. Tavoitteemme tulee sitoa osaksi tätä työtä ja varmistaa, että kaikki toimijat sitoutuvat strategian toteuttamiseen.

Yhteisen brändin rakentaminen

Sydän Saimaalla -projektin brändityössä on jo keskusteltu laajasti samoista teemoista. Nyt on aika hyödyntää näitä ideoita ja varmistaa, että mielikuvat Etelä-Savosta kehittyvät suuntaan, jossa aluetta ei nähdä vain lomailukohteena, vaan myös aktiivisena, kansainvälisenä tekijänä. Projektin mielikuvatutkimukset antavat arvokasta taustatietoa viestinnän konkretisoimiseksi.

Toiveikkuutta ja elinvoimaa

Yhteisen sanoman voima ei ole vain sanoissa, vaan teoissa. Puhumme ja toimimme rakentavasti, kunnioittavasti ja tulevaisuuteen katsoen. Rohkeat investoinnit, uudet ideat ja aktiivinen vuorovaikutus vahvistavat Etelä-Savon houkuttelevuutta ja hyvinvointia. Positiivisuus ja toiveikkuus luovat ilmapiiriä, jossa ihmiset haluavat olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta.

Kohti kestävää tulevaisuutta

Yhdessä tekemällä voimme kehittää alueen elinkeinoelämää, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja parantaa Etelä-Savon elinympäristöä. Yksituumaisuus on avain siihen, että maakuntamme menestyy niin paikallisesti kuin kansainvälisesti. Nyt on aika tehdä Etelä-Savosta entistä elinvoimaisempi, vetovoimaisempi ja yhtenäisempi alue, jossa kaikki voivat tuntea olevansa osa jotakin suurempaa.

Kutsumme kaikki mukaan tähän työhön – yhdessä olemme enemmän!

Etelä-Savon kauppakamarin syyskokouksen yhteydessä järjestimme Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kauppakamariosastojen välisen kehumiskilpailu. Tiukan ja tasaväkisen kisan voitti Savonlinnan kauppakamariosaston joukkue – onnittelut joukkueelle! Kilpailussa tuomaristo kiinnitti huomiota argumentaatioon, kehujen monipuolisuuteen, rakenteeseen ja esitystapaan.

Kannanotto ja kehumiskilpailun takana on Team Future, joka on Etelä-Savon kauppakamarin toimielin. Sen tehtävänä on löytää uusia avauksia, mahdollisuuksia ja ideoita, joilla Etelä-Savon maakunta menestyy tulevaisuudessa.