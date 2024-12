Naantalilaisille tarjotaan työllisyyspalveluita pian Raisiossa

Naantalin kaupunki on osa Turun työllisyysaluetta, joka on alueen työvoimaviranomainen. Työllisyyden hoitoon liittyvissä asioissa Naantalin asukkaita palvelee Raision kaupunki Raision asiointipisteessä osoitteessa Martinkatu 8. Niitä palveluita, joita tähän mennessä on saatu TE-toimistolta, saadaan jatkossa Raisiosta.

Uudistus ei edellytä työnhakijoilta erillisiä toimenpiteitä eikä vaikuta asiakkuuteen tai vireillä oleviin tehtäviin tai palveluihin.



Lähipalvelut Raisiosta

Raision lähipalvelupiste tarjoaa lähipalveluita myös naantalilaisille työnhakijoille.

- Turun työllisyysalueen valmistelu on loppusuoralla ja TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen. Halusimme Naantalissa luoda mallin, jossa TE-palvelut ovat nykyistä lähempänä asiakasta. Varmistamme, että palveluja tuotetaan riittävän leveillä harteilla, jotta palveluiden jatkuva saatavuus varmistuu. Tämän vuoksi olemme päätyneet malliin, jossa Raision kaupunki tuottaa TE-palveluja Naantalin sekä Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kuntalaisille, kertoo Naantalin kaupungin työllisyyspäällikkö Jani Välimäki.

Kaupungin työllisyyspalvelut seuraa työllisyyspalvelu-uudistuksen etenemistä ja kartoittaa mahdollisuuksia tarjota lähipalveluita silloin tällöin myös Naantalissa esimerkiksi kaupungintalon palvelupisteessä.

Vaikka lakisääteiset työvoimapalvelut saadaan Raisiosta, Naantalin kaupunki haluaa jatkossakin myös omilla toimillaan edistää kaupungin elinvoimaa ja yritysten toimintaedellytyksiä. Naantalin työllisyyspalvelut tarjoaa paikallisille yrityksille muun muassa palveluneuvontaa, verkostoitumismahdollisuuksia sekä työllistämisen tukia. Tavoitteena on, että työnantajat ja työnhakijat saadaan kohtaamaan aiempaa paremmin.



Naantalissa töitä tekee pieni tiimi

Naantalin kaupungilla työllisyyspalveluiden parissa tekee töitä kolmen hengen tiimi. Yritys- ja työllisyyskoordinaattori Sari Råmanin tontilla on yritysten palveluneuvonta, yritys- ja oppilaitosyhteistyö sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistäminen. Hän muun muassa vierailee yrityksissä ja tiedustelee yritysten toiveita ja tarpeita työvoimaan ja yritystoimintaan liittyen.

Työllisyysohjaaja Auli Järvinen vastaa muun muassa Naantalin kaupungin työkokeilu-, oppisopimus- ja harjoittelupaikoista sekä nuorten kesätyöpaikoista ja työllistämisen tuista. Hän tulee jatkossa työskentelemään tiiviissä yhteistyössä Raision työllisyyspalveluiden kanssa, ja ensisijaisena tavoitteena on löytää naantalilaisille työnantajille osaavaa työvoimaa.

Työllisyyspäällikkö Jani Välimäki vastaa työllisyys- ja kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Tehtäviin kuuluu muun muassa sidosryhmäyhteistyö Turun työllisyysalueen, Raision kaupungin ja Raision seudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Lisäksi keskeinen tehtävä on Naantalin työllisyyttä edistävien palveluiden kehittäminen ja yhteensovittaminen kaupungin muiden palveluiden sekä Raision tuottamien työvoimapalveluiden kanssa.