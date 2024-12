Sokoksen tarina: yli 70 vuotta muotia ja kauneutta Suomessa

Sokos on tärkeä osa Suomen käyttötavarakuluttamisen kehitystä ja identiteettiä. Tavarataloketju on ollut merkittävin muodin ja kauneuden trendien levittäjä eri puolilla Suomea.

Sokoksen matka alkoi olympiavuonna 1952, kun ketjun ensimmäinen tavaratalo avattiin Helsingin keskustaan. Suomessa on toiminut eri aikakausina yhteensä 120 Sokosta suurissa kaupungeissa ja hyvinkin pienillä paikkakunnilla, kuten Kauhajoella, Kiteellä ja Kittilässä.

– Voi sanoa, että Sokos oli S-ryhmän kivijalka 1950-luvulta 1980-luvulle. Kun kaupparyhmä vajosi vaikeuksiin 1960–1970-luvuilla, pitelivät Sokokset sen päätä pinnan yläpuolella, kertoo Sokoksen ketjujohtaja Mika Laakso.

Sittemmin myöskään Sokoksen taival ei ole ollut pelkkää juhlamarssia. Vaikea ajanjakso koettiin 1990-luvulla, jolloin koko ketjun olemassaolo oli ajoittain liipasimella. Ratkaisu, jossa tavaratalot siirtyivät SOK:lta alueosuuskauppojen omistukseen ja ketjuohjaus säilyi SOK:lla, osoittautui oikeaksi valinnaksi. Kirjassa avataan rehellisesti niin onnistumisia kuin epäonnistumisia ja kuvataan myös niitä ulkoisia ja sisäisiä paineita, joita ketjuun on eri ajankohtina kohdistunut.

Kohti modernimpaa kokonaisuutta – kivijalan ja verkon saumaton yhteispeli

Sokos-tavarataloja on tällä hetkellä 21 eri puolilla Suomea Helsingistä Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun. Asiakaspalvelun määrätietoinen kehittäminen on tuottanut tulosta. Sokos on valittu viime vuosina Suomen arvostetuimmaksi vaateliikkeeksi*, ja tavaratalo on palkittu myös parhaista asiakaspalvelijoistaan ja tyytyväisimmistä asiakkaistaan**.

Tällä vuosituhannella Sokoksen tekemistä on kirittänyt kansainvälinen verkkokauppa ja alustatalous.

– Ilokseni olen saanut huomata, että suomalaiset ovat löytäneet monipuolisen kotimaisen verkkokauppamme sokos.fi. Verkkokaupan kehitykselle tavarataloja kovalla kädellä kohdellut korona-aika oli suorastaan piristysruiske, joka antoi toivoa tulevaan, Laakso muistelee.

Sokoksen valikoiman kruununjalokivi on kosmetiikan ja kauneuden tuotealue, jota täydentävät laadukkaat pukeutumisen ja kodin sisustamisen osastot.

Tavaratalokaupan vaikeuksista on puhuttu viime vuosina paljon ja niiden kuolemaakin on ennustettu. Ehkä yllätykseksi joillekin vaikeutensa selättänyt Sokos menestyy tänä päivänä perinteisistä suomalaisista tavarataloketjuista parhaiten.

– 72-vuotias tavaratalo katsoo vahvasti tulevaisuuteen. Sokos on kotimainen, tuttu ja läheinen ketju, jossa paikallisesti osuvimmat tuotteet ja palvelut löytävät asiakkaansa niin kivijalassa kuin verkossa – Sokos on siellä missä asiakaskin, Laakso sanoo.

Historiikin ovat kirjoittaneet ja toimittaneet viestinnän ammattilaiset Kimmo Salo ja Pälvi Salo. He tuntevat S-ryhmän syvällisesti työskenneltyään aiemmin pitkään sen palveluksessa ja kirjoitettuaan yrittäjäurallaan useita S-ryhmään liittyviä historiikkeja. Kirjan visuaalisesta ilmeestä vastaa graafikko Osmo Leppälä ja uudet kuvat on ottanut valokuvaaja Timo Heikkala.

– Kävimme kirjaa varten läpi valtavan määrän erilaista aineistoa ja haastattelimme useita Sokos-vaikuttajia – niin entisiä kuin nykyisiä johtajista asiantuntijoihin ja esihenkilöihin sekä eturivin asiakaspalvelijoihin. Päämääränä on ollut paljon tietoa sisältävä, mutta helposti luettava sekä visuaalisesti näyttävä teos, tekijät kertovat.

* Taloustutkimus Brändien arvostus 2024 -tutkimuksessa selvitettiin 683 brändin arvostus suomalaisten keskuudessa. Taloustutkimus toteutti tutkimuksen helmi-maaliskuussa 2024 ja sen kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti.

** Kaupan liiton & Erikoiskaupan liitto Etu ry:n tutkimus 2022

Kirja löytyy Sokoksen verkkokaupasta osoitteessa Sokos.fi ja se maksaa 19,95 €.