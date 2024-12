Turvanasi jouluna – Ikäihmisten asumisyksiköissä joulu on perinteiden ja yhdessäolon aikaa

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asumisyksiköissä joulun tunnelmaa on rakennettu ja rakennetaan yhdessä työntekijöiden ja asukkaiden kanssa. Hämeenlinnan Voutilakeskuksessa joulu koostuu tutuista perinteistä: keskukseen tuodaan vuosittain joulukuusi, joka koristellaan yhdessä. Henkilökunta luo joulutunnelmaa myös koristelemalla yksiköitä. Joulunpyhinä työntekijöitä on viikonlopun miehityksen verran eli 10 henkilöä ja 1–2 ylimääräistä.

– Ohjaaja järjestää joka vuosi pikkujoulun, johon asukkaat leipovat tarjottavaa ja pukki käy jakamassa pienet joulupaketit. Osa asukkaista myös vierailee läheistensä luona jouluna. Olemme saaneet Parolantien kukkapalvelun kautta lahjoituksena kukkalähetyksiä sellaisille asukkaille, joilla ei ole läheisiä, kertoo asumispalveluiden lähijohtaja Pia Kalliopuska-Janhunen.

Voutilakeskus sai myös lahjoituksena suuren määrän käsintehtyjä joulukortteja Loimua Areenalla pidetyn tapahtuman kautta. Korteissa oli ikäihmisille kertomuksia, toivotuksia ja lämpimiä ajatuksia kaiken ikäisiltä. Kortit jataan ikäihmisille yksilöllisesti.

Jouluaattoa Voutilakeskuksessa vietetään hyvin perinteisin menoin. Henkilökunta seuraa asukkaiden kanssa joulurauhan julistusta, jota varten omahoitajat ovat pukeneet asukkaille juhlavammat vaatteet päälle. Jos vointi sallii, asukkaat tuodaan päiväsaliin. Henkilökunta tuo joulutunnelmaa myös käyttämällä tonttulakkia tai muuta jouluista asustetta.

– Jouluaattona on rauhallinen tunnelma ja kaikilla on hyvä mieli. Sanoisin ikäihmisille ja muillekin vinkkinä, että joulun henki on tärkeintä. Se ei synny materiasta.

Myös Forssassa Heikanrinteen palvelukeskuksen Metsätähti-yksikössä joulua vietetään rauhallisissa tunnelmissa. Jouluaattona käy joulupukki, joka jakaa pieniä lahjoja.

– Asukkaiden kanssa lauletaan joululauluja ja vietetään aikaa. Erityisesti joulupukin käynti on ollut kovin mieleinen asia sekä työntekijöille että asukkaille. Jouluna yhdessäolo ja juhlan tuntu on tärkeää, kuvailee lähijohtaja Milla Grefberg.

Asukas: Harras tunnelma on tärkeää, joulu on suuri lahja

Riihimäellä Uranuskodissa hoitajat ovat paikalla joulun jokaisena hetkenä. Uranuskodilla on joulua vietetty ja vietetään tänäkin vuonna kuuntelemalla ja laulamalla joululauluja, osallistumalla joulukonserttiin ja seuraamalla jouluohjelmia asukkaiden kanssa.

Yhdessäoloon sekä rauhalliseen tunnelmaan panostetaan ja osastoja on koristeltu joulukoristeilla jo hyvissä ajoin yhdessä asukkaiden kanssa. Kaikki ”ylimääräinen” pyritään jättämään pois jouluaatolta, jotta voidaan keskittyä asukkaiden kanssa tärkeään päivään. Jo jouluaamusta alkaen huomioidaan pukeutumisessa tärkeä juhla.

– Itse olen aina huomioinut joulun tonttuasusteilla, tällöin tunnelma on entisestään tarttunut asukkaisiin, kertoo Uranuskodin työntekijä Sanna Leppälä.

– Koristeet, kuten tonttukuvat ikkunassa, muistuttavat joulusta, ja herättelevät keskustelua asukkaiden kanssa joulun ajan muistoista. Myös jouluruokailu koetaan tärkeäksi perinteeksi, työntekijä Satu Niskanen kertoo.

Satun ja Sannan mukaan joulun työvuorot ovat erilaisia verrattuna vuoden muihin päiviin. Jouluna töissä on erityinen tunnelma, minkä huomaa jo ovesta sisään astuessa. He kertovat huomaavansa myös asukkaissa muutoksen jouluna. Uranuskodin naisasukas kertoo samaa:

– Harras tunnelma on erittäin tärkeää ja joulu on suuri lahja. Haluan muistuttaa kaikkia, että jouluna on tärkeää huomioida rakkaita ja käydä läheisten luona. Valitettavasti kauniita joulukortteja ei lähetetä enää kuten ennen vanhaan, mutta Uranuskoti ja Riihikoti saivat onneksi päiväkodista ja koulusta kortteja asukkaille jaettavaksi ja joulumieltä tuomaan. Myös paikallinen R-kioski muisti meitä keräyksellä.

Oma Hämeen asumisyksiköt toivottavat kaikille rauhallista joulua!