Keskuskauppakamari: Yritykset tarttuvat ilmastotoimiin kun saavat konkreettista apua – energiansäästö, vihreämmät hankinnat, logistiikan järkevöittäminen tärkeimpiä tekoja

Keskuskauppakamarin järjestämään ja LähiTapiolan mahdollistamaan ilmasto-ohjelmaan osallistuneet yritykset mainitsivat konkreettisiksi toimiksi yrityksissään erityisesti päästöttömään sähköön siirtymisen, kuljetusten tarkemman suunnittelun polttoainekulujen hillitsemiseksi ja vihreämmät hankinnat. Reilu 88 prosenttia vastanneista yrityksistä oli tehnyt näitä konkreettisia muutoksia. Kyselyyn osallistuneista yrityksistä 65 prosenttia laati myös oman yrityksen päästövähennystiekartan.

”Ilmastotoimilla on tietenkin vaikutusta yrityksille itselleen, mutta vaikutus näkyy myös yhteiskunnassa, mikä on tärkeää, kun ajatellaan koko maailmaa yhdistävää ilmastokriisiä. Isoilla yrityksillä on mahdollisuus ja osaamista tehdä toimia itsenäisesti, mutta pk-yritykset tarvitsevat usein konkreettista tukea. Halua on, kunhan välineet tarjotaan”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Jussi Hakanen.

Keskuskauppakamarin ja LähiTapiolan ilmasto-ohjelmaan osallistui 218 yritystä, joista 131 laski ohjelman aikana hiilijalanjälkensä. Näistä yrityksistä 51 vastasi kyselyyn, joka tehtiin joulukuun alussa. Yritykset olivat eri puolilta Suomea, eri aloilta ja enimmäkseen 10–250 henkeä työllistäviä.

Hakasen mukaan toimitusketjuista saatavan datan puute on koettu yrityksissä yhdeksi keskeisimmäksi esteeksi päästövähennysten suunnittelulle ja toteuttamiselle. Päästövähennysten tekeminen edellyttää yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa, jotta yritykset saavat tarvitsemansa tiedon siitä, mistä päästöt tulevat.

”Jos päästölaskentaa ei ole tehty, ei välttämättä voi osallistua kilpailutuksiin ja näin menee kauppoja sivu suun. Tämän yritykset ovat huomanneet”, Hakanen sanoo.

”Omia päästöjä laskettaessa ymmärtää konkreettisesti Scope 3:n suuren roolin valmistavan teollisuuden päästöissä. Lisäksi oppii huomaamaan millä tekijöillä on merkittävää vaikutusta päästöjen kokonaismäärään ja mitkä päästölähteet ovat käytännössä merkityksettömiä. Näiden tietojen avulla on helppoa keskittyä päästövähennysten tiekarttaa laadittaessa toimenpiteisiin, jotka koskevat merkityksellisiä päästölähteitä.” sanoo Pelaser Oy:n markkinointi- ja laatupäällikkö Ville-Pekka Mäkeläinen. Pelaser myös suosittelee ohjelmaan osallistumista muillekin yrityksille.