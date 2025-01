Sarjakuvataiteilija Niina Salmelinin Mörköjahti muistuttaa, että tuntemattomaan voi suhtautua myös uteliaisuudella

Ilmestyy 30.1.2025

Tyttö nimeltä Vuk asuu isossa talossa monenmoisten ystäviensä kanssa. He lukevat iltasaduksi kirjaa hirviöistä, ja säikähtävät: mitä jos niitä on piilossa heidänkin talossaan? On pakko etsiä koko talo läpi. Löytyykö hirviöitä?

Sarjakuvataiteilija ja kuvataideopettaja Niina Salmelin käsittelee kirjassa ennakkoluuloista syntyvien pelkojen kohtaamista ja voittamista erilaisten mörköjen kautta. Lastensarjakuvassa voi turvallisesti pohtia, ovatko möröt aina pahoja vai voiko pinnan alla olla jotakin, mitä ei osaa odottaa.

”Meillä kaikilla on omat oudot piirteemme mutta myös paljon yhteistä. Tuntemattomaan voi suhtautua myös uteliaisuudella”, Salmelin sanoo.

Kutkuttavan jännä tarina on täynnä yllätyksiä ja hauskoja otuksia. Hirviöpäiväkirjat-sarjan aloittava Mörköjahti koukuttaa lukemaan ja kääntää kekseliäästi mörkötarinat päälaelleen.

Mörköjahti on suureksi kauhun ystäväksi tunnustautuvan Salmelinin ensimmäinen lastensarjakuva. Kauhuaiheet ovat hänelle tuttuja aikuisille suunnatuista töistään, ja nyt Hirviöpäiväkirjat-sarja antaa hänelle mahdollisuuden käsitellä suosikkiaihettaan pehmeämmin ja kiltimmin.

”Kauhutarinoiden kautta voimme käsitellä niin yhteiskunnallisia kipupisteitä kuin henkilökohtaisempia kokemuksia.”

Niina Salmelin on tamperelainen kuvittaja, graafikko, sarjakuvataiteilija ja kuvataideopettaja. Lapin yliopistossa opiskellut Salmelin opettaa kuvataidetta ja pitää sarjakuvatyöpajoja lapsille ja nuorille, ja julkaisee aikuisille suunnattua web-kauhusarjakuvaa Numb.

