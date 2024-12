Keskuskauppakamari: Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä nousi ensimmäisen kerran 30 prosenttiin

Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmien jäsenistä nousi tänä vuonna jo 32 prosenttiin. Keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus pysyi viime vuoden ennätystasolla 30 prosentissa. Suurin kasvu nähtiin pienissä pörssiyhtiöissä, joissa naisten osuus johtoryhmien jäsenistä nousi neljällä prosenttiyksiköllä 28 prosenttiin. Naiset ja miehet ovat johtoryhmätasolla tasapuolisesti edustettuna 28 prosentissa pörssiyhtiöistä.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala on huolissaan siitä, että naisten osuus kasvaa edelleen hitaasti. Riskinä on, että vuonna 2026 voimaan tulevien hallituskiintiöiden takia osa johtoryhmien nykyisistä naisjäsenistä siirtyy hallitusammattilaisiksi ja siten johtoryhmästä poistuvien naisten määrä kasvaa.

”Vaikka emme ole selvityksissämme toistaiseksi havainneet merkkejä siitä, että tulevat hallituskiintiöt olisivat aiheuttaneet johtoryhmien naisjäsenten laajempaa siirtymää hallitusammattilaisiksi, riski on todellinen, sillä tuleva sääntely edellyttää yhteensä noin 60 naista lisää pörssiyhtiöiden hallituksiin. Tavanomainen hallitusjäsenten rotaatio mukaan lukien puhutaan helposti vähintään 100 naisesta. Jos siirtymää alkaa tapahtua, naisten osuuden kasvattaminen johtoryhmätasolla edellyttäisi, että naisten osuus uusista johtoryhmänimityksistä kasvaisi selvästi nykyisestä”, sanoo Kajala.

Naisten osuus liiketoimintojen johdossa edelleen vähäinen, mutta kääntynyt kasvuun

Naisten osuus pörssiyhtiöiden liiketoimintajohdosta on noussut 17 prosenttiin viime vuoden 13 prosentista. Osuus kääntyi kasvuun kolmen peräkkäisen laskuvuoden jälkeen. Kajalan mukaan kasvua nähtiin tänä vuonna kaiken kokoisissa pörssiyhtiöissä.

”Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus liiketoimintojen johtajista on kasvanut jo kolmen vuoden ajan ja nousi jo 22 prosenttiin. Keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus liiketoimintojen johtajista nousi kahden laskuvuoden jälkeen 18 prosenttiin. Pienissä pörssiyhtiöissä viiden vuoden laskuputki vihdoin katkesi ja naisten osuus nousi 9 prosenttiin viime vuoden pohjanoteerauksesta 5 prosentista”, sanoo Kajala.

Naistoimitusjohtajien määrässä ja osuudessa saavutettiin uusi ennätys. Naistoimitusjohtajia on pörssiyhtiöissä nyt 13, mikä vastaa 10 prosenttia kaikista pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista.

Kajalan mukaan naiset olivat aiemmin suhteellisesti vahvimmin edustettuna nuoremmissa ikäluokissa. Nyt poikkeamat näyttävät kuitenkin tasoittuneen, sillä ainoastaan yli 60-vuotiaiden ikäluokassa naisten suhteellinen osuus on selvästi alle keskiarvon.

Kajala pitää tärkeänä, että yhtiöt kiinnittävät huomiota omiin rekrytointiprosesseihinsa paitsi ylimmän johdon myös keskijohdon rekrytoinnissa. ”Rekrytointiprosessien systemaattisuus tukee monimuotoisuuden edistämistä. Systemaattisessa rekrytointiprosessissa osaamistarpeet määritellään etukäteen, ehdokkaita kartoitetaan riittävän laajasti ja eri ehdokkaiden taustoja, osaamista ja ansioita arvioidaan huolellisesti ja asianmukaisesti.”

Naisten osuus First North -yhtiöiden johtoryhmien jäsenistä 29 prosenttia

Keskuskauppakamari selvitti toista kertaa myös naisten osuutta First North -yhtiöiden toimitusjohtajista ja johtoryhmien jäsenistä. First North -markkinan merkitys on viime vuosina kasvanut ja markkinalla on kaupankäynnin kohteena 49 yhtiötä. First North -yhtiöiden toimitusjohtajista naisia on nyt kolme, kun viime vuonna niitä oli vain yksi. Naisten osuus johtoryhmien jäsenistä laski First North -yhtiöissä 29 prosenttiin edellisvuoden 31 prosentista. Naisten osuus First North -yhtöiden liiketoimintojen johtajista säilyi ennallaan 20 prosentissa. Naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina 31 prosentissa First North -yht

”First North -yhtiöt ovat usein kooltaan pörssiyhtiöitä pienempiä kasvuvaiheen yhtiöitä. Silti First North -yhtiöt kestävät vertailun pörssiyhtiöihin, sillä naisten osuus sekä johtoryhmien jäsenistä että liiketoimintajohdosta on First North -yhtiöissä suurempi kuin pienissä pörssiyhtiöissä”, sanoo Kajala.

