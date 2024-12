Jouluaattoa vietetään pilvisessä säässä – joulupäivänä ajokeli muuttuu pohjoisessa huonoksi

Ilmatieteen laitoksen maanantaina 23. joulukuuta tekemän ennusteen mukaan lämpötila on jouluaattona maan etelä- ja keskiosassa nollan tuntumassa tai vähän pakkasen puolella, pohjoisessa lämpötila on ‒5:n ja ‒10 asteen välillä. Tuuli on edelleen heikkoa.

Joulupäivänä lounaistuuli voimistuu ja sää lauhtuu koko maassa. Lämpötila kohoaa joulupäivän kuluessa lännestä alkaen +1:n ja +7 asteen välille, viimeisenä itärajan tuntumassa ja Lapissa.

Tilanteeseen liittyy myös sadealue, jonka painopiste on maan pohjoisosassa. Sateet ovat osin lunta, osin vettä, ja paikoin tulee myös jäätäviä vesisateita.

”Sateiden ja lauhtumisen takia ajokeli muuttuu joulupäivänä pohjoisessa huonoksi. Etelämpänä sateet ovat lähinnä ajoittaisia tihkusateita”, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta.

Tapaninpäivänä sää jatkuu edelleen lauhana ja tuulisena, mutta sateet jäävät todennäköisesti vähäisiksi. Ilmavirtauksen suunta muuttunee jonkin verran läntisemmäksi, jolloin föhn-tuulen ja selkeämmän sään mahdollisuus kasvaa etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa. Tapaninpäivän lämpötila on +1:n ja +6 asteen välillä, länsituuli on etenkin Lapissa puuskaista.

Sää jatkunee varsin lauhana myös joulun välipäivinä.