Suomen ja Viron välinen EstLink 2 -sähkönsiirtoyhteys vikaantunut, selvitystyöt ovat käynnissä

Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtoyhteys EstLink 2 irtosi verkosta puolenpäivän jälkeen joulupäivänä. Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Elering käynnistivät vikaantumisen selvitystyöt välittömästi yhdessä viranomaisten kanssa, ja työt jatkuvat, kunnes vika on paikannettu.

Sähkönsiirtoyhteys on toistaiseksi pois käytöstä. Yhteyden korjaus aloitetaan häiriön syyn selvittyä. Maiden välisen sähkönsiirtoyhteyden vikaantuminen ei vaarantanut sähköjärjestelmän toimintaa Suomessa, sähköjärjestelmä toimii normaalisti ja sähkön riittävyys on tällä hetkellä hyvä. Yhteyden tehonsiirto oli vikaantumishetkellä 650 MW Suomesta Viroon.

Suomesta on sähkönsiirtoyhteydet Viroon, Ruotsiin ja Norjaan. EstLink 2 on Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtoyhteys ja sen siirtokapasiteetti on 650 megawattia. Sähkönsiirtoyhteyden kokonaispituus on 170 km, josta 145 km on merikaapelia, 14 km avojohtoa Suomen puolella ja 12 km maakaapelia Virossa.



Tiedotamme lisää EstLink 2 -yhteyden häiriönselvitystyön etenemisestä torstaina 26.12. Iltapäivällä.

Lisätietoja:

Arto Pahkin, valvomopäällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4315

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi