Moni suomalainen aikoo viilata ruokavaliotaan vuonna 2025 – ravitsemussuositukset näkyvät

Näin suomalaiset viettävät joulua – kinkku on joulupöydän kunkku ja jouluruokaa syödään kolme päivää 16.12.2024 09:55:04 EET | Tiedote

Lidlin teettämistä tutkimuksista selviää, miten suomalaiset viettävät joulua.* Kysyttäessä joulupöydän tärkeimpiä ruokia on kinkku ykkönen 64 prosentilla. Kuitenkin joulupöytään aiotaan eniten lisätä kasvisvaihtoehtoja ja eniten vähentää lihavaihtoehtoja. Jouluna tehdään sekä itse että ostetaan valmista: 37 prosenttia aikoo tehdä jouluruuat pääosin itse, 45 prosenttia aikoo valmistaa puoliksi itse ja puoliksi ostaa valmista. Tärkein itse valmistettava jouluruoka on riisipuuro 55 prosentilla. Jouluruokaa syödään useimmiten kolme päivää, ja joulupöydässä on tyypillisesti 5–9 henkilöä.