Turvanasi jouluna – kepposteleva tonttu tuo joulun perhetukikeskukseen

Mäkikujan perhetukikeskuksen vastaanotto- ja arviointiosasto Vanamon joulunajan vietto Riihimäellä alkaa heti joulukuun ensimmäisenä päivänä, jolloin kepposteleva ja hassutteleva tonttu saapuu taloon poronsa kyydillä. Tonttu seikkailee ja keppostelee aina aattoon asti. Vanamon jouluvalmisteluihin kuuluvat myös pikkujoulut, useat glögimaistiaiset, kuusen koristelu sekä joululeivonnaisten valmistelu joululahjoja ja -lauluja unohtamatta.

Vanamo on auki vuoden jokaisena päivänä pyhistä riippumatta, joten jouluaattonakin Vanamossa työskentelee vähintään kaksi ohjaajaa. Tarpeen vaatiessa ohjaajien lukumäärää lisätään. Asiakasmäärät saattavat vaihdella nopeaan tahtiin Vanamon ottaessa vastaan uusia asiakkaita 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Joulun ajan asiakasmääräkään ei ole aina etukäteen tiedossa. Vanamo on osa Mäkikujan perhetukikeskusta, joka taas on yksi Oma Hämeen kolmesta lastensuojeluyksiköstä, jossa tarjotaan ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa lapsille ja nuorille turvallisessa ympäristössä.

Jouluaattoaamu Vanamossa aloitetaan nauttimalla pitkään haudutettua riisipuuroa. Aamupalan jälkeen katsotaan televisiosta perinteisiä jouluohjelmia, pelataan lautapelejä ja puuhataan yhdessä mukavia asioita, kunkin toiveiden mukaisesti. Jouluaterialla on tarjolla perinteiset jouluruoat laatikoineen, kinkkuineen, kaloineen ja rosolleineen. Mutta jokainen lapsi ja nuori saa myös itse esittää ruokatoiveita. Pöydässä saattaa siis olla perinteisten ruokien lisäksi kananugetteja, pasta bolognesea tai vaikka sushia.

Joulu on perheiden yhteistä aikaa ja Vanamossa pyritään huomioimaan lasten ja nuorten perheet mahdollisuuksien mukaan. Joku saattaa viettää joulun kotona, joku saattaa piipahtaa kotona jouluruoalla ja joskus joku lapsi tai nuori voi viettää joulunajan kokonaan Vanamossa. Tällöin pyritään siihen, että lapsen tai nuoren läheiset olisivat vähintään puhelimitse yhteydessä tai kävisivät vierailulla Vanamossa joulun aikaan.

Vanamon vastaanottoyksikkö auttaa lapsia, nuoria sekä perheitä tilanteissa, joissa perheiden omat voimavarat tai keinot eivät enää riitä. Vanamon ohjaajilla on vankka kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Jokainen ohjaaja tekee työtänsä aidosti välittäen, tukien perheiden omia voimavaroja sekä vahvuuksia. Joulun aikaan on tärkeää luoda lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen joulun taianomaista tunnelmaa, joka jokaisen tulisi saada kokea kerran vuodessa.