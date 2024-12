S-ryhmältä tuntuva hintojen lasku – nyt putoaa yli 600 tuotteen hinta

Inflaation hellittäessäkin hinta on edelleen kuluttajilla päällimmäisenä mielessä. S-ryhmän tutkimusten mukaan hinta on yhä keskeisin kuluttajien ostokäyttäytymistä selittävä tekijä. Asiakkaista joutuu yhä 56 % miettimään ruoan hintaa, 53 % on valmis näkemään vaivaa löytääkseen edullisen vaihtoehdon ja 35 % valitsee aina halvimman vaihtoehdon elintarvikkeita ostaessaan.

Nyt tehty hintojen lasku koskee kaikkia Xtra-tuoteryhmän ruokatuotteita sekä ei syötäviä päivittäistavaratuotteita, kuten pesuaineita. Myös lähes kahdensadan merkkituotteen hintaa laskettiin reilusti. Näihin tuotteisiin kuuluu erilaisia ruokatuotteita ja muun muassa monia gluteenittomia tuotteita.

Tuotteiden hinnanalennukset ovat erisuuruisia. Xtra-tuotesarjan päivittäistavaratuotteiden hinta laski nyt keskimäärin peräti viisi prosenttia.

– Niille asiakasomistajillemme, joita taloustilanne haastaa eniten, on suurin hyöty juuri edullisimman tuotesarjan hinnan alentamisesta entisestään. On myös hyvä muistaa, että valikoimistamme löytyy vaihtoehtoja eri hintaluokissa. Tämänkertainen hintojen lasku koskee myös lähes kahdensadan suositun merkkituotteen hintaa, toteaa S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Xtra-tuotteiden hinnat laskivat kaikissa S-ryhmän marketkaupan ketjuissa eli Prismoissa, S-marketeissa, Saleissa ja Alepoissa. Arjen merkkituotteiden hintojen lasku koskee Prismoja ja S-marketteja. Hintojen lasku koskee myös ruoan verkkokauppaa eli S-kaupat.fi -palvelua.

Pysyvästi edullinen ruokakori – hintavertailu omiin käsiin

Vuodenvaihteeseen kuuluu arkeen palaaminen ja usein myös oman talouden tarkastelu. Hintojen vertailun voi ottaa omiin käsiin vertailemalla oman ostoskorinsa edullisuutta kilpailijoihin verrattuna S-mobiilin Hintavertailijalla. Myymäläkohtaiset hinnat ovat myös esillä S-kaupat.fi -palvelussa.

– Edullisen ostoskorin tarjoaminen on osuuskaupan DNA:ssa, se on peruslupauksemme, josta emme luovu. Me haluamme varmistaa, että voimme tarjota asiakkaillemme pysyvästi edullisen ruokakorin ja mahdollisimman alhaiset hinnat joka tilanteessa, Päällysaho päättää.

Lähteet: SOK Hinnan vaikutus ostokäyttäytymiseen 8/2024, SOK Asennetutkimus 8/2024, Feelback Group Oy