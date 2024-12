Tuukka Kemppainen nimitetty Danske Bankin senioristrategiksi

Tuukka siirtyy Danske Bankiin Index Varainhoidon päästrategin tehtävästä. Hän on aiemmin työskennellyt Danske Bankin sijoitusstrategiatiimissä vuosina 2018–2021, ja sitä ennen 10 vuotta Danske Bankin osakemyynnissä. Danske Bankin edellinen seniorstrategi Kaisa Kivipelto siirtyi pankin yksityistalouden ekonomistiksi marraskuussa 2024.

”On ilo päästä jälleen työskentelemään Tuukan kanssa. Hän on paitsi erittäin taitava strategi, jolla on vaikuttava tietämys rahoitusmarkkinoista, myös aidosti mukava ihminen”, sanoo Frank Øland Hansen, Danske Bankin sijoitusstrategiatiimin johtaja.



”On mahtavaa palata Danske Bankiin, joka on merkittävä toimija Euroopan tasollakin. Danskessa tehdään loistavaa analyysia, ja on upeaa päästä jalostamaan sitä edelleen. Olen viimeisten kolmen vuoden aikana laajentanut osaamistani erityisesti korkosijoituksissa. Tavoitteenani on tuottaa entistäkin paremmin lisäarvoa ja palvella sijoittajia ja asiantuntijoita niin pankin sisällä kuin sen ulkopuolella”, Tuukka Kemppainen sanoo.



”Vuodesta 2025 on tulossa mielenkiintoinen sijoitusvuosi. Jatkuuko amerikkalaisten osakkeiden nousu ja vahva talouskasvu Yhdysvalloissa, vai tarjoaako Eurooppa lopultakin myönteisiä yllätyksiä? Peruslähtökohta on, että USA:n talous- ja tuloskasvu jatkuvat Trumpin johdolla selvästi Eurooppaa vahvempana. Toistaiseksi markkinat ovat keskittyneet Trumpin 'markkinaystävällisiin' näkökohtiin, mutta nousevatko tullihuolet jossain vaiheessa? Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden osuus globaaleista markkinoista on yli 60 prosenttia, joten Yhdysvaltojen vahvuus tuntuu maailmanlaajuisesti”, Tuukka jatkaa.