OIKAISU: "On onni ja etuoikeus saada olla suomalainen"

EVAn aamulla 28.12.2024 julkaistussa tiedotteessa (EVA: Suomalaisuuden arvostus on palannut huippulukemista keskiarvoon) on joitain vääriä lukuja koskien eri puolueiden kannattajien suhtautumisesta väitteeseen "On onni ja etuoikeus saada olla suomalainen".

Korjatut luvut:

Samaa mieltä väitteen kanssa ovat kaikkien eduskuntapuolueiden kannattajien enemmistöt: kokoomus (83 %), perussuomalaiset (65 %), SDP (85 %), keskusta (84 %), vihreät (87%) sekä vasemmistoliitto (73 %). RKP:n (69 %), KD:n (83 %) sekä Liike Nytin (55 %) kannattajien luvut ovat suuntaa-antavia johtuen vähäisemmistä vastaajamääristä.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 018 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 8.10.–21.10.2024. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).