Vuosi vaihtuu pakkassäässä koko maassa

Ilmatieteen laitoksen 30. joulukuuta tekemän ennusteen mukaan sää on uudenvuodenaattona tiistaina laajalti poutainen ja aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa, ja paikoin sataa vähän lunta.

"Uudenvuodenaatto on laajalti tuulinen. Maan pohjoisosassa tuuli heikkenee päivän aikana, muuallakin viimeistään illalla. Lännenpuoleinen tuuli lisää pakkasen purevuutta etenkin maan etelä- ja keskiosassa", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen.

Uudenvuodenpäivänä keskiviikkona lännestä saapuu lumisadealue maan etelä- ja keskiosaan. Etelärannikolla sade voi tulla iltapäivällä ja illalla hetken myös vetenä, ennen kuin sää poutaantuu. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, paikoin voi sataa hieman lunta.

Suurimmassa osassa maata vuodenvaihde vietetään pakkassäässä. Uudenvuodenaattona lämpötila on koko maassa ‒2:n ja ‒8 asteen välillä. Uudenvuodenpäivänä lämpötila on laajalti ‒5:n ja ‒10 asteen välillä; etelärannikolla lämpötila on nollan molemmin puolin ja Lapissa pakkasta on enimmäkseen ‒10…‒15 astetta.

Vuosi sitten Lapissa oli kovia pakkasia

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuodenvaihteessa lämpötilat ovat tyypillisesti koko maassa alimmillaan pakkasen puolella, mutta vuorokauden ylin lämpötila voi etelässä ja lännessä käväistä hieman plussan puolella.

Tavanomaisesti vuodenvaihteen lämpötila on alimmillaan maan etelä- ja keskiosassa ‒1:n ja ‒8 asteen välillä, pohjoisessa ‒8:n ja ‒18 asteen välillä. Vuoden 1961 jälkeen vuodenvaihteen ylin lämpötila on ollut 9,1 astetta, joka mitattiin Maarianhaminassa 31. joulukuuta 2016. Alin lämpötila on ollut ‒43,5 astetta, ja se mitattiin Sallan Naruskajärvellä 1. tammikuuta 1982.

Maan eteläosassa ja länsirannikolla on vuodenvaihteessa lunta tyypillisesti 1–10 senttimetriä, maan keskiosassa 10–30 senttimetriä ja maan pohjoisosassa 20–40 senttimetriä. Tyypillisesti osassa Lappia ja Koillismaata lumensyvyys on 40–60 senttimetriä, sen sijaan lounaissaaristossa on paikoin täysin lumetonta. Enimmillään lunta on ollut uutenavuotena etelässä yli puoli metriä ja Lapissa noin metrin. Vuodesta 1961 alkaen suurin vuodenvaihteessa mitattu lumensyvyys on 126 senttimetriä. Se mitattiin 1. tammikuuta 1992 Enontekiön Kilpisjärvellä.

Viime vuosi vaihtui pakkassäässä koko maassa, kun sää kylmeni uudenvuodenaattona. Lämpötila vaihteli lounaissaariston pikkupakkasesta Lapin alle ‒30 asteeseen. Pakkanen kiristyi uudenvuodenyöksi ja uudelleen kohti uudenvuodenpäivän iltaa, jopa alle ‒35 asteen. Maan etelä- ja länsiosassa oli lunta 20–40 senttimetriä, idässä ja pohjoisessa 40–70 senttimetriä.