Uudistettu Finlandia-talo aukeaa yleisölle 4.1. – "Aloittaa uuden aikakauden"

Yksi Suomen merkittävimmistä ja monipuolisimmista tapahtumataloista, Alvar Aallon suunnittelema Finlandia-talo, avautuu pitkän odotuksen jälkeen 4. tammikuuta 2025. Talo on ollut perusparannusremontissa vuoden 2022 alusta lähtien. Uudistettu Finlandia-talo aukeaa ensimmäistä kertaa historiassaan kongressi- ja tapahtumavieraiden lisäksi myös kaikille kaupunkilaisille ja matkailijoille yhteiseksi, jokapäiväiseksi ajanviettopaikaksi ja elämyskohteeksi.



"Tarinassamme alkaa kokonaan uusi aikakausi. Historiamme on ollut kiistattoman hieno ja menestyksekäs, mutta modernit ajat edellyttävät uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja. Perusparannusvuosien aikana olemme tehneet rohkeaa ja määrätietoista innovointi- ja konseptointityötä tarjontamme eteen, jotta voisimme palvella sekä asiakkaitamme että Helsingin keskusta-aluetta entistäkin paremmin. Lauantaina aukeava Finlandia-talo on kokonaan uudenlainen, elämyksellisyyteen nojaava tapahtumakeskus, jossa kaikki pääsevät kokemaan jotain uutta ja jonka ovet ovat auki kaikille”, kertoo Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen.



Finlandia-talon vuosittainen asiakasmäärä on ollut noin 200 000, ja tulevaisuuden tavoitteena on kaksinkertaistaa asiakasvirta.



Palvelut ja elämykset tekevät uuden Finlandian



Finlandia Meetings&Events: Korkeatasoista palvelua ja kustannustehokasta kauneutta



Monipuoliset tapahtuma- ja kongressipalvelut ovat edelleen Finlandia-talon toiminnan ydin. Päärakennuksen uudistetussa kokousmaailmassa on lähes kaksikymmentä erilaista tilaa, jotka yhdistävät modernin mukavuuden ja designin. Finlandia-sali, Piazza ja muut tutut upeat tapahtumatilat on kunnostettu huonekaluineen entiseen loistoonsa, ja ne ovat saaneet kaverikseen erityisesti lanseeraustilaisuuksia tai pop up -näyttelyitä palvelevan showroomin.



Huippuunsa päivitetty tekniikka ja laaja valikoima kunnostettuja tiloja mahdollistavat korkeatasoiset tapahtumat, konsertit, kongressit, juhlat, messut ja kokoukset. Näistä yksi hieno esimerkki on kesällä 2025 Finlandia-taloon kaavailtu Etyjin 50-vuotisjuhla Suomen toimiessa puheenjohtajamaana. Läpi vuoden salit täyttyvät myös erilaisista yleisötapahtumista moninaisissa genreissä aina baletista ja musikaaleista iskelmä-, rock- ja hevimetallikonsertteihin, unohtamatta avausviikonlopun Strauss-konsertteja.



“Yksi Finlandia-talon erottautumistekijöistä tapahtumatalona on sen käsittämätön upeus. Se on jo itsessään käyntikohde, joka ei vaadi isoa somistusbudjettia, ja kykenee näin tarjoamaan tapahtumille myös kustannustehokasta kauneutta”, kertoo Tolonen.



Uudistettu Finlandia-talo on kuitenkin paljon enemmän kuin yksittäinen tilaisuus tai tapahtuma: konsertin, yhtiökokouksen tai päiväkahvien perässä taloon tuleva vieras saa kokea halutessaan lisäksi à la carte -ravintolan, mittavan Helsingin kaupungin taidemuseon taidekokoelman, mukaansatempaavan näyttelyn tai vaikka mahdollisuuden yöpyä tässä Alvar Aallon pääteoksessa.

“Meillä on tarjolla palveluita ja kokemuksia enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja ne on suunniteltu nimenomaan luomaan tapahtuma- ja kokousvieraan käynnistä elämyksellisen ja kokonaisvaltaisen. Onnistuneen kokemuksen varmistaa lisäksi talomme oma, kokenut ja ammattitaidostaan tunnettu henkilökunta, jonka palvelun keskiössä on korkea asiakastyytyväisyys. Talossa on esimerkiksi kokonaan oma keittiö, jossa syntyy annokset kaikkiin talon tapahtumiin välipaloista ja leivoksista cocktail-tarjoiluihin ja illallismenuihin”, kertoo Tolonen.





Finlandia Bistro: Suomalaisia makuja ja artesaanitaidonnäytteitä



Finlandia-talon ensimmäinen à la carte -ravintola, Finlandia Bistro, on moderni kunnianosoitus artesaanityölle ja suomalaiselle raaka-aineelle, korkealaatuisille ruoka- ja juomatuotteille sekä elämyksiä lupaavalle huipputason palvelutaidolle. Ravintolaa luotsaavat keittiöpäällikkö Mikko Puuronen, keittiömestari Juho Lindström ja ravintolapäällikkö Mirva Heino. Puuronen on työskennellyt aikaisemmin mm. Michelin-palkituissa ravintola Kadeaussa Kööpenhaminassa, ravintola Kontrastissa Oslossa, ravintola Enoteca by Paco Pérezissä Barcelonassa ja ravintola Chapterissa Helsingissä. 64-paikkaisessa Finlandia Bistrossa tunnelmallisen miljöön luovat Alvar Aallon uniikki arkkitehtuuri ja design yhdistettynä Finlandia-talon alkuperäisiin huonekaluihin ja kotimaiseen taiteeseen.



“Uudistamme ja päivitämme ruokalistojamme aktiivisesti sesonkien ja raaka-aineiden kasvukausien mukaan, tarjoten asiakkaillemme aidosti vastuullisia valintoja. Suomalaiset maut, ruoat ja raaka-aineet ovat tekemisemme keskiössä, mutta inspiroidumme sekä yhteispohjoismaalaisesta että Italian, Ranskan ja Espanjan keittiöistä. Aivan kuten Alvar Aaltokin inspiroitui Italiasta! Meille kaikki suomalainen ruoka on lähiruokaa ja tahdomme olla osaltamme vahvistamassa suomalaista ruoka-, ravintola- ja palvelukulttuuria”, kertoo Puuronen.

Ravintola aukeaa perjantaina 17.1.2025. Bistro palvelee illallisaikaan torstaista lauantaihin ja on muina aikoina varattavissa yksityistilaisuuksiin. Pöytävarauksen voi tehdä Finlandia-talon verkkosivuilla.

Keittiöpäällikkö: Mikko Puuronen

Ravintolapäällikkö: Mirva Heino

Keittiömestari: Juho Lindström

Aukeaa: pe 17.1.2025

Aukiolo: to klo 17–23, pe klo 17–24, la klo 15–24

Asiakaspaikat: illallinen 64 paikkaa, lounge-ryhmät 11 paikkaa, baaritiski 5 paikkaa (yht. 80)



Finlandia Cafe&Wine: Arjen yläpuolelle uudella näköalaterassilla

Finlandia-talon uusi viinikahvila tarjoilee sesongin mukaan vaihtuvia laadukkaita kahvilatuotteita ja upeita maisemia. Ensimmäistä kertaa yleisölle avatulla terassilla voi pysähtyä ympäri vuoden ihailemaan Helsingin keskustan kauneimpia näkymiä Töölönlahdelle. Osa kahvilan istuimista on entisöityjä, yli 50-vuotiaita Alvar Aallon suunnittelemia tuoleja, jotka ovat olleet Finlandia-talossa sen avautumisesta saakka.



Keittiöpäällikkö Mikko Puurosen ja kahvilapäällikkö Riikka Kannisen johtamassa kahvilassa on tarjolla herkullisia suolaisia ja makeita leivonnaisia, lämpimiä annoksia ja salaatteja sekä huolella valittuja viinejä ja virvokkeita. Kahvilan signature-herkkuina ovat Finlandia-leivos ja Alvar-kuohuviini. Terassilla asiakkaita ilahduttaa kuvanveistäjä Kimmo Schroderuksen tekemä viisimetrinen ja 500-kiloinen veistos Entertainer’s Day Off (Viihdyttäjän vapaapäivä).



Kahvila avataan lauantaina 4.1.2025, ja se palvelee maanantaista lauantaihin.

Keittiöpäällikkö: Mikko Puuronen

Kahvilapäällikkö: Riikka Kanninen

Aukeaa: la 4.1.2025

Talven ja kevään aukioloajat: ma-pe 9–18, la 11–18, su suljettu. Konserttipäivinä palvelee vähintään konsertin alkuun saakka.

Asiakaspaikat: 100, lisäksi kesällä 100 paikkaa terassilla



Finlandia Shop: Käsinpoimittuja aarteita ja uniikkeja kotiinviemisiä

Kahvilan yhteyteen aukeaa suomalaiseen muotoiluun erikoistunut design-kauppa, josta löytyy kotiin viemisiksi tuotteita pieniltä suomalaisilta design-brändeiltä, uniikkeja Finlandia Collection -tuotteita, ikiklassikoita, Arabian taideosaston keramiikkataiteilijoiden tuotteita, nykymuotoilun käyttöesineitä sekä luonnollisesti Aalto-tuotteita.

Tuotevalikoiman ovat kuratoineet Finlandia Experiencen projektipäällikkö Annikka Alanko ja toimitusjohtaja Johanna Tolonen yhteistyössä Mirkku Kullbergin ja Alvar Aalto -säätiön kanssa. Finlandia Collection -tuotteiden visuaalisen ilmeen takana on graafikko Ilkka Kärkkäinen.



Vajaan 300 neliömetrin design-kauppa sijaitsee Finlandia-talon pohjoispäädyssä, kahvilan yhteydessä aivan pääaulan vieressä. Kauppa avataan lauantaina 4.1.2025, ja se palvelee maanantaista lauantaihin kahvilan aukioloaikojen mukaisesti.

Aukeaa: la 4.1.2025

Talven ja kevään aukioloajat: ma-pe 9–18, la 11–18, su suljettu. Konserttipäivinä palvelee vähintään konsertin alkuun saakka.

Pinta-ala: vajaa 300 neliömetriä



Finlandia Homes: Historiallisen ainutlaatuista majoitusta



Finlandia-talon uudet majoitustilat tarjoavat maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea suomalaista muotoilua ja arkkitehtuuria läheltä, ja yöpyä konsertti- ja kokoustalossa. Nämä kaksi Alvar Aallon suunnittelemaa, Finlandia-talon työntekijöille tarkoitettua ja nyt huolellisesti entisöityä huoneistoa ilmentävät funktionaalista estetiikkaa ja aidon suomalaisen kodin tunnelmaa, ja ne on avattu nyt ensimmäistä kertaa varattaviksi majoitushuoneistoiksi. Huoneistot on sisustettu Aallon tyyliä kunnioittaen ja kalustettu mm. niin modernein klassikoin kuin talon alkuperäiskalustein, mikä tekee niistä täydellisen valinnan designin ja kulttuuriperinnön arvostajille.

Molempiin huoneistoihin on erillinen kulku Hesperianpuistoa vastapäätä. Suojellut huoneistot eivät valitettavasti ole esteettömiä. Hintaan ei sisälly aamiaista, mutta viinikahvilassa voi päivittäin herkutella erilaisilla aamupalavaihtoehdoilla. Parkkimahdollisuus sijaitsee Finlandia-talon alla Aimo Parkissa. Huoneistot ovat varattavissa Finlandia-talon verkkosivuilta.



Molempien huoneistojen varustelu:

Pieni jääkaappi

Mikroaaltouuni

Keittolevy

Lasit, lautaset ja aterimet neljälle

Vedenkeitin ja pressopannu, kahvia ja teetä



Aino

Koko 57 m²

4 henkilölle

Alk. 390 € per yö

Neljälle hengelle sopiva 57-neliöinen Aino-huoneisto tarjoaa rauhallisen ja harmonisen ilmapiirin sinisine värimaailmoineen. Töölönlahden läheisyydessä sijaitseva tilavampi huoneisto heijastelee Aino Aallon levollista ja eleganttia tyyliä. Suomalainen design, Artekin valaisimet ja alkuperäiset kalusteet luovat täydelliset puitteet rentoutumiselle. Aino-huoneistossa on erillinen makuuhuone sekä olohuoneessa vuodesohva. Huoneiston hinta alkaa 390 eurosta per yö.



Elissa

Koko 45 m²

2-4 henkilölle

Alk. 350 € per yö

45-neliöinen Elissa-huoneisto edustaa vahvaa ja rohkeaa designia, jossa leiskuvat tulisena hehkuvat värit, kuten olohuoneen voimakas punainen. Mannerheimintien läheisyydessä sijaitseva huoneisto huokuu energiaa ja elinvoimaa. Elissasta löytyy parivuode alkovista sekä vuodesohva. Huoneiston hinta alkaa 350 eurosta per yö.





Finlandia Experience -näyttely: Aaltojen juurille



Finlandia-taloon aukeaa kesäkuussa 2025 pysyvä näyttely, joka kertoo elämyksellisesti niin suomalaisuudesta kuin Alvar, Aino ja Elissa Aallon elämäntyöstä ja heidän luovuutensa lähteistä. Näyttely tarjoaa mahdollisuuden tutustua syvällisesti Alvar Aallon perintöön ja suunnitteluperiaatteisiin. Näyttely antaa myös mahdollisuuden omiin luoviin kokeiluihin Alvarin, Ainon ja Elissan innoittamana.



Aiemmin muun muassa sinfoniaorkestereiden harjoitustilana toimineessa, 1300 neliömetrin tilassa avautuvan näyttelyn suunnittelusta on vastannut Taina Väisänen Takt Oy:stä ja käsikirjoituksesta Kirsti Manninen.



Näyttely tulee jakautumaan viiteen erilaiseen elämykselliseen tilaan. Ensimmäisenä vierailija astuu sisään Alkusoittoon. Tilassa soi uusi sovitus Finlandia-hymnistä Sibelius-lukion kamarikuoron tuoreella äänityksellä. Alkusoitto antaa kävijälle äänellisen kokonaiskuvan näyttelyn narratiivista.



Alkusoittoa seuraa neljä muuta tilaa: Parantava valo, Metsien maa, Yhdessä ja MyAalto.



“Näyttely pohjautuu vahvasti elämyksellisyyteen. Finlandia-talo ei ole museo, vaan elävä tapahtumatalo. Siksi myös näyttely kertoo elävästi tarinaa ihmisistä, talosta ja maailmasta sen ympärillä”, kertoo Finlandia Experiencen projektipäällikkö Annikka Alanko.



Näyttelystä kerrotaan lisää myöhemmin keväällä 2025.





Avajaiskuukauden ohjelmaa ja tapahtumia

Finlandia-talolla vietetään koko tammikuun avajaiskuukautta ja luvassa on monenlaista ohjelmaa. Kaikissa talon palveluissa nautitaan myös erilaisista avajaistarjouksista.

4.1. Strauss 25-vuotisjuhlakonsertti

6.1. Strauss 25-vuotisjuhlakonsertti

11.1. Tunturin tarina -elokuvakonsertti

17.-18.1. Finlandia Bistron avajaisviikonloppu

17.-18.1. Arja Saijonmaa: 55 years with the music of Mikis Theodorakis

25.1. Avoimet ovet Finlandia-talossa

25.-26.1. Apocalyptica plays Metallica Vol. 2





Finlandia-talon avoimien ovien päivä 25.1.2025



Lauantaina 25.1.2025 Finlandia-talossa järjestetään avoimien ovien päivä, jolloin kaikki ovat tervetulleita viihtymään, kokemaan, oppimaan ja keskustelemaan Finlandia-talon perusparannetuissa ja uusituissa tiloissa sekä tutustumaan uusiin liiketoimintoihin.



Ohjelmaa lapsille klo 10.30–14.00

Tietopolku ja temppurata, jossa palkintona pala Finlandia-talon marmoria

Duo Päistikka – Lasten musiikkiorkesteri tanssittaa ja laulattaa Piazzalla



Keskustelutilaisuudet klo 12.00–15.00

Klo 12.00–13.00 Finlandia-talo, Helsingin ikoninen maamerkki

Professori Laura Kolbe alustaa keskustelun, johon kutsumme yleisön myös osallistumaan jakamalla omia muistojen ja kokemuksia Finlandia-talosta.

Klo 14.00–15.00 Rakastan sinussa ihmistä

Keskustelijat: Heikki Aalto-Alanen, Virpi Suutari ja Kirsti Manninen

“Kuinka Heikki Aalto-Alasen kirja isovanhemmistaan, Virpi Suutarin Aalto-dokumentti ja tuleva Finlandia-talon näyttely löytävät ja tukevat toisiaan?”



Opastetut kierrokset

Kolme lähtöä klo 11.00, 14.00 ja 16.00

Yhteistyössä Alvar Aalto säätiön kanssa

Ilmoittautumiset tuntia ennen kierrosta Finlandia-talon palvelupisteellä

Jokaiselle kierroksille mahtuu mukaan 30 ensimmäistä ilmoittautujaa



Lue lisää Finlandia-talon avajaisvuoden tapahtumista: finlandiatalo.fi





