Stefanie Tuurnan Maamaa on hätkähdyttävä esikoisromaani syrjinnästä ja oman äänen löytämisestä

Ilmestyy 30.1.2025

Jos mun pupu

pupuhe

tapa ärsyttää,

aatelkaa, että mä räppään.

DJ Kimura.

Maamaamaa

ilman hitain räppäri.

Akira on lukiolainen, jonka ainoat ystävät ovat polkupyörä ja sanelukone. Niille hän pystyy puhumaan, kun taas muiden edessä änkytys ei päästä sanoja ulos. Akiran ei anneta unohtaa poikkeavaa puhetapaansa eikä sitä, että hän on puoliksi japanilainen.

Nauhurille juttelu on omia painolastejaan kantavien vanhempien idea. Äänityksistä muodostuu haikean kaunis säeromaania lähestyvä tarina, joka kertoo kiusatun mielenmaisemasta ja pakokeinoista.

Maamaa kuvaa nykykoulumaailmaa raadollisesti tuoden esiin myös sen, miten opettajien voi olla vaikeaa puuttua uhkaavasti käyttäytyvien oppilaiden käytökseen. Tarinan ytimessä on myös erilaisen nuoren tuntemat ulkopuolisuuden sekä arkipäiväistyneen rasismin kokemukset.

”Minusta on tärkeää yrittää asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää, miltä elämä eri näkökulmasta näyttää. Kirjojen hienous on siinä, että tekstin avulla voi oppia ymmärtämään sitä, mikä on itselle vierasta”, Stefanie Tuurna pohtii.

Tuurna on käyttänyt Akiran hahmon kirjoittamisen tukena perinteisen taustatyön lisäksi myös asiantuntijatarkastajia, jotka ovat kommentoineet hänelle sekä päähenkilön änkytyksen että japanilaisuuden kuvausta.

Maamaa on Tuurnan esikoisromaani. Monipuolisesti eri taiteen ja kulttuurin alueilla vaikuttava kirjailija haluaa kannustaa nuoria paitsi lukemaan, myös kirjoittamaan enemmän:

”Lukemista voi kehittää myös lukemalla omaa tekstiänsä, se voi tuntua monelle helpommalta – minullekin kirjoittaminen on aina ollut luontevampaa kuin lukeminen. Ja mikä tärkeintä, kuka vain saa kirjoittaa, siihen ei tarvitse pyytää lupaa keneltäkään”, Tuurna muistuttaa.

Stefanie Tuurna on vantaalainen pianisti, säveltäjä ja musiikinopettaja. Opetustyönsä ja konserttiesiintymisiensä lisäksi hän toimii Suomen Kansallisoopperassa yhtenä maamme harvoista balettisäestäjistä.

Maamaa ilmestyy kaikissa formaateissa, äänikirjan lukee Aksa Korttila.

