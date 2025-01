Vuoden Professori 2025 Heidi Kuusniemi torjuu satelliittipaikannuksen häirintää

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi 2025 tietotekniikan professori Heidi Kuusniemen Vaasan yliopistosta. Valinta julkistettiin liiton tilaisuudessa Tieteen päivillä torstaina 9.1.2025 Helsingissä. Vuoden Professorin palkintosumma on 20 000 euroa.

Professori Heidi Kuusniemi on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu paikkatietotekniikan ja satelliittinavigoinnin asiantuntija, joka on tehnyt merkittävää työtä avaruusteknologian ja paikannusjärjestelmien parissa yli 20 vuoden ajan. Tutkimuksessaan hän on kehittänyt erityisesti menetelmiä, joilla torjutaan satelliittipaikannuksen häirintää.

”Professori Kuusniemi on tehnyt laajaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä eri yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Hänen pitkäjänteinen työnsä on tuottanut tuloksia, jotka ovat sekä tieteellisesti merkittäviä että keskeisiä uusien teknologioiden käytännön sovelluksissa”, Professoriliiton puheenjohtaja Teija Laitinen perustelee Vuoden Professorin valintaa.

Kuusniemellä on ollut ratkaiseva rooli myös uuden avaruustalouden pohjoismaisessa yhteistyössä.

”Aiempaa useampi maa ja yritys investoi avaruusinfrastruktuuriin ja -ohjelmiin. Satelliittien signaaleista ja datasta johdetaan yhä enemmän erilaisia palveluja ja sovelluksia, joita hyödynnetään muun muassa liikenteessä, maa- ja metsätaloudessa, sääennusteissa ja tietoliikenteessä”, Teija Laitinen korostaa.

Professori Kuusniemi osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja hän on pidetty puhuja, joka viestii ymmärrettävästi teknologiasta ja sen vaikutuksista ihmisten arkeen. Hän on esiintynyt usein mediassa valottamassa paikkatietojen merkitystä tulevaisuuden innovaatioissa ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. Kuusniemi on myös lasten tiedekasvatuksen edistäjä, joka on ollut mukana innostamassa nuoria tieteeseen ja teknologiaan LUMA-keskuksessa.

Kuusniemi on erittäin aktiivinen julkaisija, ja hänen tutkimustyönsä on saanut laajaa kansainvälistä tunnustusta. Kuusniemi on ollut mukana johtamassa merkittäviä EU-hankkeita, kuten GNSS-pohjaisten paikannusratkaisujen luomista tulevaisuuden autonomisiin järjestelmiin. Hän on julkaissut yli 150 vertaisarvioitua artikkelia sekä kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä että alan konferensseissa. Kuusniemi on palkittu useilla tunnustuksilla innovatiivisesta työstään paikkatiedon ja satelliittinavigoinnin kehittämisessä.

Kuusniemi toimii satelliittipaikannuksen dosenttina Tampereen yliopistossa ja Aalto-yliopistossa, ja hän on myös Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen osa-aikainen tutkimusprofessori. Kuusniemi on toiminut Euroopan komission ja Euroopan avaruusjärjestön neuvonantajana satelliittipaikannuksen työryhmissä sekä ollut pitkään Pohjoismaisen navigointiyhdistyksen puheenjohtajana. Lisäksi hän johtaa suomalais-ruotsalaista Merenkurkun avaruuskeskus -hanketta sekä koordinoi Digital Economy -tutkimusalustaa Vaasan yliopistossa.