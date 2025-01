Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystys on pahasti ruuhkautunut

Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystys on ruuhkautunut torstai-illasta lähtien. Tällä hetkellä lähes kaikki vuodepaikat ovat täynnä. Keskussairaalan osastoilla on käytössä ns. ylipaikat. Samanlainen tilanne on syntynyt moniin sairaaloihin jo aiemmin joulun pyhien aikaan.

Ruuhkautuneeseen tilanteeseen on vaikuttanut muun muassa pitkät pyhät sekä koronasta ja influenssasta johtuvat sairastumiset. Tilanne ei johdu potilastietojärjestelmän muutoksista.

Oma Häme kehottaa hakeutumaan päivystykseen vain päivystystä vaativissa tapauksissa. Ennen päivystykseen hakeutumista on syytä soittaa päivystysapu 116 117 -kiireellisen hoidon ensilinjaan. 116 117 -linja ruuhkautui torstaina, mutta jonot on nyt saatu purettua (Kiireellisen hoidon ensilinjan ruuhkat on saatu purettua - Oma Häme). Hätätilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112.

Päivystyksen ruuhkautuminen voi aiheuttaa odotusaikojen pitkittymistä. Kaikkien potilaiden hoidon ja kiireellisyyden tarve arvioidaan aina päivystykseen tullessa. Potilaita ohjataan tarvittaessa kotiin tai esimerkiksi omalle terveysasemalle tai työterveyshuoltoon seuraavana arkipäivänä, mikäli hoitoa ei ole lääketieteellisesti tarvetta antaa päivystyksenä.

Jatkohoitopaikkojen saamiseksi ja ruuhkan purkamiseksi Oma Häme on mm. lisännyt osastopaikkoja ja hoivapaikkoja sekä hälyttänyt lisähenkilökuntaa päivystykseen, osastoille ja kotisairaalaan.