Kokoomuksen Kauma: Georgian vierailu siirtyy, demokratian tukeminen jatkuu

Kansanedustaja Pia Kauman oli määrä vierailla Georgiassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajan roolissa, mutta vierailua päätettiin lykätä paremman ajankohdan varmistamiseksi.



”Tavoitteena oli edistää dialogia Georgian hallituksen, opposition ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä. Keskustelujen keskiössä olisi ollut Etyjin antamat suositukset vaalijärjestelmän kehittämiseksi”, Kauma sanoo.



Etyj julkaisi joulukuussa laajan raportin Georgian viime syksyn vaaleista, jonka mukaan maan vaalijärjestelmä ei vielä täytä kaikkia kansainvälisiä demokratian standardeja. Raportti suosittaa muun muassa toimia äänestäjien painostamisen estämiseksi, julkisen sektorin työntekijöiden painostuksen ja äänten ostamisen lopettamiseksi sekä vaalilainsäädännön kokonaisvaltaista uudistamista.



”Vaaleissa oli huomattavia epäkohtia. Sekä lainsäädännön että vaaliprosessin uudistaminen on Georgian kansan etu. Etyjin tavoitteena on edistää näiden suositusten toimeenpanoa ja tukea demokratian kehitystä Georgiassa”, Kauma korostaa.



Kauma on käynyt eilen rakentavan keskustelun Georgian pääministerin kanssa vaalilainsäädännön ja vaaliprosessin uudistamisesta.



”On tärkeää, että hallitus on osoittanut valmiutta tarkastella ulkomaista vaikuttamista koskevaa, niin sanottua agenttilakia, avoimessa ja osallistavassa prosessissa sekä tutkia perusteellisesti poliisin väkivaltaisesta toiminnasta mielenosoituksissa esitetyt syytökset”, Kauma sanoo.



Kauman mukaan todellinen edistys kuitenkin edellyttää laajapohjaista ja aktiivista vuoropuhelua kaikkien osapuolten kesken, mikä ei tällä hetkellä ole mahdollista.



”Uskon vahvasti dialogiin. Jotta vuoropuhelu olisi hedelmällistä, kaikkien osapuolten on oltava valmiita osallistumaan. Valitettavasti tällä hetkellä edellytyksiä aidolle ja tehokkaalle dialogille ei vielä ole”, Kauma jatkaa.



Kauma toivoo voivansa vierailla Georgiassa lähitulevaisuudessa.



”Toivon, että voimme lähitulevaisuudessa jatkaa keskusteluja, kun olosuhteet ovat sille suotuisammat. Tavoitteenamme on tuoda hallitus, oppositio ja koko kansalaisyhteiskunta yhteen, jotta demokraattisia uudistuksia voidaan Georgiassa edistää”, Kauma päättää.