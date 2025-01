Uudenlaiset hivenaineet vähentävät sorkkaongelmia ja tehostavat maidontuotantoa

Hivenaineiden riittävä saanti on tunnistettu tärkeäksi tekijäksi eläinterveyden tukemisessa. Hivenaineiden riittävän saannin varmistaminen ei kuitenkaan ole helppoa nykyisissä korkeatuottoisissa karjoissa. Perinteisesti hivenaineet on jaoteltu epäorgaanisiin ja orgaanisiin hivenaineisiin. Epäorgaaniset hivenaineet ovat hivenaineita, jotka ovat liittyneet esimerkiksi oksidi- tai sulfaatti-ioniin. Orgaaniset hivenaineet taas hiilelliseen molekyyliin. Perinteisesti Suomessa on ollut saatavilla epäorgaanisia sekä glysiiniaminohappoon liitettyjä, orgaanisia hivenaineita. Vuosikymmenten hivenaineisiin keskittynyt tutkimus on kuitenkin osoittanut, että uudenlaiset hivenaineet kuljettavat hivenaineet entistä tehokkaammin niitä tarvitsevien solujen ja kudosten käyttöön.

Hankkijan maahantuomissa uudenlaisissa hivenaineissa on ainutlaatuinen molekyylirakenne. Niissä hivenaineet on sidottu vahvoilla sidoksilla tarkasti valikoituihin aminohappoihin, lysiiniin ja glutamiinihappoon. Patentoidun molekyylirakenteen ansiosta uudenlaiset hivenaineet kestävät lehmän mahojen olosuhteita, imeytyvät tehokkaasti, säilyvät pitkään saatavilla verenkierrossa ja ovat siten tehokkaasti niitä tarvitsevien solujen ja kudosten hyödynnettävissä.

Tutkimuksissa uudenlaiset hivenaineet ovat vähentäneet sorkkiin liittyviä haasteita ja siirtymäkauden sairauksia, parantaneet maitotuotosta ja vähentäneet maidon solulukua. Kansainvälisen näytön tueksi Hankkija testasi hivenaineita myös suomalaisissa olosuhteissa Kälviällä Krekilän tilalla. Ruokintatestissä tilan umpi- ja lypsylehmien kivennäisten sisältämät perinteiset orgaaniset hivenaineet vaihdettiin uudenlaisiin hivenaineisiin vuoden ajaksi. Krekilän tilalla sorkkavaurioiden määrä väheni 48 prosenttia ja siirtymäkauden sairauksien määrä 35 prosenttia. Maitoa tuli vuodessa Krekilän 150 lypsävällä lehmällä 22 900 kiloa enemmän.

”Kun toimme perinteiset orgaaniset hivenaineet suomalaisille karjatiloille yli kymmenen vuotta sitten, oli selvää, että ne ovat vasta alkua jollekin tulevalle. Nyt lisääntyneen hivenainetutkimuksen ja kehittyneen maidontuotannon myötä koemme, että aika on kypsä uusille entistä tehokkaammille hivenainelähteille. Maitotilamme ovat korkeatuottoisia ja jatkuvasti etsitään seuraavaa askelta, joka parantaa tilan kannattavuutta. Asiakkaamme ovat jo oppineet hyödyntämään erilaisia, epäorgaanisia ja orgaanisia, hivenaineita osana kivennäisruokintaa, joten uudet entistä tehokkaammat hivenaineet ovat luonteva jatko tilan tuotannon kehittämiselle”, kertoo Hankkijan tuotekehityspäällikkö Anna Lehtinen.