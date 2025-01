Tiedote: Hankasalmen Metsätähti muuttuu yhteisölliseksi asumiseksi

Metsätähden toiminnan päättyminen liittyy Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkouudistukseen, jossa osa yksiköistämme muuttuu yhteisölliseksi palveluyksiköksi. Yhteisöllinen asuminen on hyvinvointialueen järjestämä asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa asiakkaalla on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa ja asukkaan palvelutarpeen mukaista palvelua.

Suunnitelman mukaan Metsätähden muutos toteutuu vuoden 2025 maaliskuun loppuun mennessä. Yhteisöllisen asumisen vaatimien minikeittiöiden remontointi alkaa 7. tammikuuta. Remontti kestää noin kaksi päivää per asunto ja valmistuu tammikuussa.

Metsätähti on Keski-Suomen hyvinvointialueen 16-paikkainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö, jonka paikoista seitsemän on palvellut lyhytaikaista asumista. Jatkossa Metsätähdessä on 15 yhteisöllisen asumisen kotia. Kiinteistön omistaa Hankasalmen kunta. Hyvinvointialueella on ympärivuorokautisen asumisen paikkoja Hankasalmella Kotirannan palvelutalossa sekä Attendon Kuuhangan hoivakodissa. Lisäksi Hankasalmella on seitsemän lyhytaikaishoidon paikkaa.

Asiakas voi vaikuttaa uuteen asukaspaikkaansa

Metsätähti järjestää asukkaille ja heidän läheisilleen keskiviikkona 29.1.2025 kello 13 alkavan asukastilaisuuden, jossa esitellään tilannetta ja keskustellaan asioiden etenemisestä. Asumisen asiakasohjaaja ryhtyy kartoittamaan asukkaiden ja heidän läheistensä toiveita jo ennen tilaisuutta, ja yhdessä heidän kanssaan arvioidaan tulevaa asumispaikkaa. Asumisyksikkö voi olla hyvinvointialueen oma tai ostopalvelutuottajan yksikkö.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten mukaisen palveluverkon ja palveluverkon periaatteet 11.6.2024. Palveluverkkojen uudistuminen on tarpeellinen ja välttämätön osa hyvinvointialueiden uudistumista. Päätavoitteina on turvata palvelujen saatavuus ja jatkuvuus huomioiden taloudelliset reunaehdot ja henkilöstön saatavuus.

Lisätiedot Keski-Suomen hyvinvointialueelta:

Piritta Järvinen, palvelupäällikkö, ikääntyneiden asumispalvelut, itäinen alue, p. 044 459 6571, piritta.jarvinen(at)hyvaks.fi

Maarit Raappana, palvelujohtaja, kotihoito, varhainen tuki ja ikääntyneiden asuminen, p. 050 3119 005, maarit.raappana(at)hyvaks.fi

Anne Harjula, palveluvastaava, asumisen asiakasohjaus, pohjoinen alue, p. 040 0178 350, anne.harjula(at)hyvaks.fi

Katri Oksanen, palveluvastaava, Metsätähti, p. 040 612 8305, katri.oksanen(at)hyvaks.fi

Sanna Hautamäki, asiakasohjaaja, asiakas- ja palveluohjaus itäinen alue, p. 040 528 2856, sanna.hautamaki(at)hyvaks.fi

