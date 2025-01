KUTSU: Parantava metsä -kirjan julkistustilaisuus 23.1.2025 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs.

Kirja opastaa tunnistamaan ja hyödyntämään suomalaisen metsän kasveja ja luonnonantimia ja antaa käytännön vinkkejä sekä tee se itse -reseptejä, joiden avulla voit itse tehdä rohdoksia omaan kotiapteekkiin. Suomalainen metsä terveyden on aarreaitta, joka on jokaisen saavutettavissa.

Kirjoittajat ovat pitkän linjan luontaisterveyden ammattilaisia, joita yhdistää rakkaus Suomen metsiin ja luontoon, sekä luonnonmukaiseen terveydenhoitoon. Kirjan lisäksi Satu Järvilehto ja Miina Savolainen ovat perustaneet biotaloutta hyödyntävän startup - yrityksen, Metsä Health Oy:n., joka on tuonut markkinoille puhtaasti suomalaisen ravintolisäperheen. Tuotteiden kaikki ainesosat ovat peräisin Suomen luonnosta ja ne valmistetaan ja pakataan Suomessa. Startup -yritys on perustettu vuoden 2023 lopussa, mutta tuotekehittely alkoi jo vuosia sitten. Tavoitteena on viedä Suomen metsää maailmalle kotimaassa korkealle jalostetussa muodossa.

Kirja on saatavilla.

Kirjan kustantaja on Readme.fi.

Aika: Torstai 23.1.2025, Klo 15.00.

Paikka: Lönnrotinkatu 18 A, 2. krs, 00120 Helsinki

