Suomalaisyrityksen läpimurto Arabiemiraattien markkinoille

Coldinsin eriste sisältää 70 % ilmaa, mikä vähentää raaka-aineiden tarvetta. Eriste on yhtä tehokas kuin perinteiset materiaalit, mutta aavikkoilmaston yössä se johtaa lämpöä pois yli neljä kertaa tehokkaammin. Tämä vähentää jäähdytyksen sähkönkulutusta ja parantaa asumismukavuutta.

Coldins on aloittamassa uraauurtavan pilottiprojektin Arabiemiirikunnissa. Hankkeessa rakennetaan koetalot, jossa eristetään sekä perinteisellä eristeellä että Coldinsin tuotteella. Talot varustetaan kattavilla lämpötila- ja energiankulutuksen mittausjärjestelmillä. Kerätyt tiedot tulevat toimimaan lopullisena todisteena tuotteen toimivuudesta ja energiansäästöpotentiaalista kuumissa ilmasto-olosuhteissa, kuten aavikkoilmastossa.

Kansainvälistä kasvua tukeakseen Coldins, on valinnut hallitukseensa kolme uutta ansioitunutta ammattilaista: Saara Suurlan, Jarmo Räihän ja Timo Lindstedtin.

Saara Suurlalla on vankka kokemus strategisesta johtamisesta, liiketoiminnan kehittämisestä ja viennistä. Hänellä on vahva tausta kestävän kehityksen ja liikkeenjohdon konsultoinnista, ja hän tuo innovatiiviset yrityssuunnittelustrategiansa ja -taitonsa menestyksekkäiden liiketoimintamuutosten ohjaamiseen. Jarmo Räihä on kokenut enkelisijoittaja. Hän ohjaa yrityksiä muutosvaiheiden läpi ja tarjoaa strategisia oivalluksia, jotka edistävät kasvua. Timo Lindstedt toimii sijoittajana ja yksityispankkiirina.

”Olen erittäin innoissani, että minulla on näin vahva hallitus tukemassa Coldinsin kasvua. Jokainen tuo yritykseen runsaasti kokemusta ja erikoisosaamista. Hallituksen vahvistaminen tukee myös onnistumista uuden osakeannin avaamisessa, sillä etsimme näkemyksellisiä kumppaneita viemään uraauurtavan ratkaisumme kansainvälisille markkinoille”, toteaa Coldins Oy:n toimitusjohtaja Baptiest Mol