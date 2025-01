Liikennelentäjien työriidan sovittelu jatkuu – Palta odottaa Suomen Liikennelentäjäliitolta ratkaisuhakuisempaa otetta

– On käsittämätöntä, että tilanne edelleen on näin vaikea ja lähes lähtöpisteessä, kuukausien tuloksettomien neuvottelujen jälkeen. Sovittelun kauttakin ratkaisua on pyritty hakemaan jo marraskuun alkupäivistä lähtien, mutta SLL ei edelleenkään ole osoittanut vastaantuloa omista vaatimuksistaan, Paltan neuvottelujohtaja Heini Wiik-Blåfield sanoo.

– Yleensä tässä vaiheessa neuvotteluprosessia eväitä kompromisseihin on jo löydetty, joten SLL:n ratkaisuhaluttomuus ja -kyvyttömyys ihmetyttää. Olemme yrittäneet hakea ratkaisuja viime kuukausien aikana eri tavoin, mutta mikään työmarkkinaneuvotteluissa normaalisti käytetty etenemistapa ei SLL:n kanssa ole tuottanut tulosta.

SLL:n esittämät palkankorotusvaatimukset ovat olleet täysin ylimitoitettuja ja selkeästi yli yleisen työmarkkinalinjan. SLL on julkisuudessa perustellut hakevansa ”kuoppakorotuksia”.

– Palkkakuopasta ei voida lentäjien osalta todellakaan puhua. Todellisuudessa lentäjien palkat ovat nousseet merkittävästi, noin 20 prosenttia, viime sopimuskauden aikana palkkausjärjestelmän muutoksen ja Aasian-liikenteen lentoaikojen pidentymisen seurauksena, Wiik-Blåfield korostaa.

Työtaistelutoimien palattua voimaan lentoja saatetaan jälleen joutua perumaan lyhyellä varoitusajalla. Jo nyt noin 50 000 Finnairin asiakasta joutunut kärsijäksi SLL:n itsepäisen neuvottelutaktiikan vuoksi. Lentoja on jouduttu SLL:n työtaistelutoimien takia tähän mennessä perumaan jo noin 420.

– On harmillista, että vaikutukset ulottuvat sivullisiin matkustajiin, kun neuvottelupöydässä ei pystytä rakentavasti hakemaan ratkaisua. Toivomme, että SLL nyt viimein tulisi sovitteluun ratkaisuhakuisemmalla otteella, Wiik-Blåfield jatkaa.

Finnair joutuu edelleen perumaan lentoja työtaistelutoimien vuoksi. Matkustajille pyritään löytämään mahdollisimman hyvin korvaavat lennot.

