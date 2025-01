Akavan Erityisalat ei hyväksy työtaisteluoikeuteen suunniteltuja heikennyksiä

Maan hallitus on antanut ns. suojelutyöstä lakiesityksen, joka toteutuessaan rajaisi entisestään työtaisteluoikeutta. Esitys halutaan voimaan mahdollisimman pian ja se vaikuttaisi jo meneillään olevaan työehtosopimuskierrokseen.

Akavan Erityisalat vastustaa hallituksen esitystä. Liitto pitää tärkeänä, ettei työntekijöiden, virkamiesten tai viranhaltijoiden työtaisteluoikeutta rajoiteta suojelutyön nimissä.

Suojelutyöllä tarkoitetaan lakon ulkopuolelle rajattua työtä, josta nykyisin sovitaan työtaistelutilanteissa työmarkkinajärjestöjen kesken. Suojelutyö on työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojelemiseksi.

Akavan Erityisalat pitää erityisen ongelmallisena sitä, että suojelutyöesitys rajoittaisi toteutuessaan perusoikeuksia kaventamalla työtaisteluoikeutta. Työtaisteluoikeus on ammatillisen yhdistymisvapauden ydintä ja Suomen perustuslain sekä kansainvälisten sopimusten suojaama.

Erilaiset työtaisteluihin liittyvät taloudelliset riskit saattavat muodostaa tosiasiallisia esteitä työtaistelujen järjestämiselle ja niihin osallistujille, Akavan Erityisalat huomauttaa.

- Pidämme tilannetta vakavana. Ammattiliitolla on oltava oikeus jatkossakin määritellä työtaistelun rajat ja työntekijöille, virkamiehille ja viranhaltijoille on tärkeää taata myös tulevaisuudessa oikeus vaikuttavaan työtaisteluun heidän puolustaessaan omia työ- ja virkaehtojaan, neuvottelupäällikkö Erika Mattsson Akavan Erityisaloista sanoo.



- Uusi suojelutyövelvoite olisi virkasuhteisille laajempi kuin nyt on määritelty. Olemme liittona huolissamme siitä, että julkisen sektorin virkasuhteinen henkilöstö asetetaan yhä ahtaampaan raamiin samalla kun säästöt leikkaavat toimintaedellytyksiä. On joitakin merkkejä siitä, että virkasuhteisten sananvapautta ja nyt myös mahdollisuuksia edunvalvontaan halutaan kaventaa, Erika Mattsson pohtii.

Akavan Erityisalat huomauttaa, että esitysluonnoksen sääntely työtaisteluoikeuden rajoittamisesta ei täytä perusoikeusrajoitukselta vaadittavaa tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden vaatimusta.

- Luonnos on tulkinnanvarainen ja epätarkka sekä osin ristiriitainen voimassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön kannalta. Näihin perustavaa laatua oleviin puutteisiin on myös oikeuskansleri kiinnittänyt huomiota omassa lausunnossaan, neuvottelupäällikkö Erika Mattsson sanoo.

Kaikkiaan Akavan Erityisalat katsoo, ettei uudelle suojelutyötä koskevalle sääntelylle ole painavaa yhteiskunnallista tarvetta, koska suojelutyö ei ole Suomessa aiheuttanut pääsääntöisesti ongelmia. Voimassa oleva lainsäädäntö ja käytännöt ovat tässä asiassa vakiintuneet ja toimivat.

- Työmarkkinajärjestöjen suojelutyöstä sopiminen on ollut vastuullista. Myös esitysluonnoksessa itsessään tuodaan esiin, ettei suojelutyön antamisessa ole yleisesti ilmennyt erityisiä ongelmia tai epäselvyyksiä, Erika Mattsson huomauttaa.

Akavan Erityisalat on pettynyt lakiesityksessä myös siihen, että se suosii yksipuolisesti työnantajapuolta.

- Ehdotetut muutokset osuvat juuri palkansaajien neuvotteluasemaan sitä heikentäen. Työnantajaosapuolen asemaan ehdotus puolestaan vaikuttaa vahvistavasti. Esitys on räikeästi epätasapainossa ja työnantajapuolta suosiva, Erika Mattsson sanoo.

Lue Akavan Erityisalojen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetun lain muuttamisesta: Akavan Erityisalojen lausunto

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Erika Mattsson, Akavan Erityisalat, p. 0400 461 411