Tarja Takki-Halttunen Teknologiateollisuuden työnantajien hallituksen puheenjohtajaksi

Perheyhtiö Haltonin omistajiin kuuluva Tarja Takki-Halttunen on Halton Ventures Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut Teknologiateollisuuden työnantajien hallituksen varapuheenjohtajana tammikuusta 2024 ja hallituksen jäsenenä tammikuusta 2022. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.

Väistyvä puheenjohtaja, Normet Group Oy:n omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell siirtyi vuoden alussa vetämään Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n hallitusta.

Hallituksen muut jäsenet:

Toimitusjohtaja Klaus Enwald, Ovako Imatra Oy Ab

Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, Efecte Finland Oy

Hallituksen jäsen Tapani Kiiski, Helkama Velox Oy

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Leiwo, Oilon Oy

Toimitusjohtaja Juha Näkki, Etteplan Oyj

Toimitusjohtaja Martti Sassi, Outokumpu Chrome Oy

Toimitusjohtaja Kai Seikku, Okmetic Oyj